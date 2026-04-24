Звезда 'Поймать Кайдаша' впервые после развода с известной актрисой засветил новую девушку

Известный украинский актер Григорий Бакланов, сыгравший в сериале "Поймать Кайдаша", впервые после развода признался, что состоит в отношениях и показал свою новую избранницу.

В stories в Instagram артист традиционно ответил на вопросы своих поклонников, и один из них как раз касался личной жизни.

"А вы в отношениях?" - спросил подписчик.

Бакланов опубликовал фото с любимой девушкой, коротко ответил "Да" и добавил смайлик сердечка, дав понять, что влюблен.

Также актера спросили, что сейчас его делает счастливым.

"Хороший вопрос, потому что может ничего не радовать вообще. Ни робота, ни дома. И не помогает послушать музыку там, пройтись прогуляться… Но это вопрос о внутреннем всегда – почему я не счастливый и что меня делает счастливым? Чего я хочу? И вот каждый раз стараться сделать то, что ты желаешь, рискнуть, попробовать хотя бы, сказать "нет", когда ты не хочешь чего-то – это дает счастье. Это дает какую-то уверенность в себе, в своих желаниях и в своих поступках. И самое важное – это находить радость в каком-либо проявлении", - ответил Бакланов.

Напомним, как писал ранее УНИАН, ранее Григорий Бакланов был в браке с актрисой Анастасией Цымбалару. Сообщалось, что они состояли в отношениях всего около десяти лет. В марте 2024 года они объявили о разводе, подчеркнув, что расстались без публичных конфликтов. После расставания каждый из них продолжил развивать карьеру в кино и театре.

