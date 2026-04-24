Православный праздник сегодня прозвали в народе Марк Ключник.

25 апреля по новому церковному календарю верующие чтят память святого апостола и евангелиста Марка. Продолжается Проводная неделя - время особого поминовения усопших, молитв за ушедших близких и посещения кладбищ. В традициях даты переплетаются церковные и народные обычаи - рассказываем, какие приметы и запреты соблюдают в этот день, а также какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю.

Какой церковный праздник сегодня в новом календаре

Православная церковь Украины с 2023 года живет по новому церковному календарю - все праздники с фиксированной датой сдвинулись на 13 дней. Впрочем, некоторые общины и монастыри сохранили старый стиль.

25 апреля Православная церковь чтит память святого апостола и евангелиста Марка, одного из ближайших учеников Христа и автора одного из четырех Евангелий. В староцерковном календаре апостола будут почитать 8 мая.

Марк родился в Иерусалиме и с юных лет был связан с первыми христианскими общинами. Он сопровождал апостолов Петра и Павла, а его дом находился неподалеку от Гефсиманского сада - по преданию, Марк мог быть свидетелем молитвы Иисуса перед страданиями. После Вознесения Господня именно в доме Марка собирались и молились ученики Христа.

Позже Марк стал одним из апостолов от семидесяти, проповедовал в разных странах и в 62-63 годах составил Евангелие. В Египте святой основал христианское училище в Александрии и стал первым епископом города.

За проповедь христианства Марка преследовали: язычники бросили его в тюрьму, где святой и умер. Похоронили апостола в Александрии, а позднее над его гробницей возвели храм.

В IX веке мощи святого перенесли в Венецию, они находятся в соборе святого Марка.

По новому стилю 25 апреля почитают также Царгородскую икону Богородицы.

Также сегодня - Фомина, или Дедова суббота, которая завершает Проводную (Поминальную, Фомину) неделю. В этот день, как и в предыдущие на этой неделе, по возможности идут в храм, подают поминальные записки, посещают кладбища и приводят в порядок могилы.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю в этот день вспоминают преподобного Василия Исповедника, епископа Парийского.

Обычаи 25 апреля, что нельзя делать сегодня

В этот день верующие обращаются с молитвами к апостолу Марку - просят о крепком браке, защите от бед, справедливости и хорошем урожае.

В Дедову субботу (умерших предков в народной традиции часто называют "дедами") приглашают умерших родственников на поминальный ужин. В старину также устраивали обряды, направленные на "изгнание" болезней и преждевременной смерти. Люди собирались вместе - чаще всего в доме или на открытом месте - и громко выкрикивали слова, обращенные к недугам и бедам. Считалось, что чем сильнее и громче эти "угрозы", тем выше шанс отвести от семьи болезни и сохранить здоровье на весь год.

В народе праздник также называют Марк Ключник - верят, что у святого находятся "ключи" от весенних дождей: он может как задержать их, так и послать на землю. Поэтому особенно усердно молились о дожде.

В этот день принято приводить дом в порядок, избавляться от лишних вещей. Дата считается удачной для покупок, особенно крупных.

В период Фоминой недели особенно строго относятся к памяти усопших: считается большим грехом плохо говорить о покойниках или проявлять к ним неуважение. Также запрещается отказывать в помощи - будь то деньги, еда или просто доброе слово. Осуждаются ссоры, грубость, сквернословие и раздражение, особенно по отношению к детям и пожилым.

С Марковым днем связывают и отдельные запреты. Хозяйкам не советуют бездельничать - это может привести к безденежью. Среди других ограничений:

не вмешиваться в чужие дела и конфликты, чтобы не навлечь проблемы в своей семье;

не рассказывать о своих планах - задуманное может не сбыться;

не оставлять пустые ведра - это к финансовым трудностям.

Строго запрещено чинить и не ставить заборы - это к засухе.

Народные приметы о погоде

По погоде этого дня судят о лете и будущем урожае:

ясная погода - лето будет жарким, а урожай яровых хорошим;

кукушка кукует - к устойчивому теплу, без возврата морозов;

теплый вечер и звездное небо - к богатому урожаю хлеба;

высокая и крутая радуга - к теплу, низкая - к ненастью.

Хорошей приметой считается, если сегодня пойдет дождь: урожай будет богатым, а в хозяйстве - достаток.

