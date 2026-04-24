В сети разнесли нового 'холостяка': больше всего досталось из-за Цымбалюка

Премьера нового сезона запланирована на осень.

Украинцы неоднозначно отреагировали на то, что героем нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" стал украинский баскетболист Вячеслав Кравцов.

Напомним, накануне создатели проекта наконец раскрыли главную интригу шоу "Холостяк 2026", объявив нового участника, который будет искать свою любовь.

В сети уже успели отреагировать на эту новость. Многие при этом раскритиковали как само шоу, так и выбор нового "холостяка" для 15-го сезона. В частности, капитану украинской сборной по баскетболу припомнили игру "в московском ЦСКА в 2015 году".

Видео дня

Кроме того, масса критики вылилась на героя предыдущего сезона, украинского актера Тараса Цымбалюка.

Актер кстати уже тоже отреагировал на объявление имени нового "холостяка".

"Удачи", - коротко написал он, спровоцировав волну шуток с его узнаваемыми фразочками "прикольно", "вайбик" и прочее.

Прокомментировали новость и в Федерации баскетбола Украины:

"Ну, что же это делается? Теперь будем всей федерацией смотреть".

Львиная же доля всех комментариев это критика:

"Вообще не знаю, кто это";

"Цымбалюк уже все про**ал, не хочется смотреть теперь";

"А можете просто показать нам сезон из Иракли?";

"Честь страны нужно на фронте защищать, а не в шоу сниматься, Это уже такое дно - продолжать это снимать";

"С каждым сезоном "холостяки" все старше и старше";

"Почему на "Холостяка" выбирают каких-то иди**ов. Ну, почему нельзя нормального мужчину выбрать?";

"Более двух метров самовлюбленности… будьте уже честны";

"Как-то не возникает желания смотреть, разочарование...";

"Самый фи**вый "холостяк" был Цымбалюк, а самый топ – Иракли";

"После Цымбалюка надеюсь никто смотреть не будет это шоу",

"После Цымбалюка уже это шоу днище";

"Надеюсь, что девушек интересных возьмут. Достаточно провальных сезонов уже";

"Снова треш!? После Цымбалюка уже не знаешь, чего ждать";

"А игра в московском ЦСКА в 2015 году, после оккупированного Крыма и части Донбасса, для капитана сборной является нормальной практикой?".

Напомним, УНИАН писал, кто такой Вячеслав Кравцов.

