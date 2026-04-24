ЕС применяет к Украине и Ближнему Востоку 'двойные стандарты', – премьер-министр Испании

Премьер-министр Испании Педро Санчес предложил приостановить действие Соглашения об ассоциации с Израилем из-за войны на Ближнем Востоке, но эту идею поддержали не все.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в Европейском Союзе существуют "двойные стандарты" в политике в отношении войн в Украине и на Ближнем Востоке из-за отказа стран-членов "наказывать" Израиль за его действия в регионе, сообщает EuroEFE.

Рассказывая о ходе саммита лидеров ЕС на Кипре, Санчес пожаловался на то, что его предложение приостановить действие Соглашения об ассоциации с Израилем из-за войны на Ближнем Востоке встретило сопротивление среди стран-членов.

Как сообщило издание, главными противниками этой идеи выступили Италия и Германия.

Премьер-министр Испании заявил, что ЕС потеряет свой авторитет, если не примет меры в отношении Израиля.

"К сожалению, есть правительства, которые поддерживают это, а другие – против, единой позиции по этому вопросу нет. Все это приводит к ослаблению позиций Европейского Союза в плане нашей легитимности, по крайней мере политической, и нашего авторитета, когда речь идет о защите таких справедливых дел, как в отношении Украины", – сказал он.

Санчес намекнул, что Израиль нарушает международное право, как и Россия в своей агрессии против Украины.

"И, очевидно, ни в Ливане, ни на Западном берегу, ни, конечно, в Газе Израиль этого международного права не соблюдает, и это также должно побудить нас к таким размышлениям", - добавил премьер-министр Испании.

США и Израиль против Ирана: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам президента США Дональда Трампа, Израиль никогда не втягивал его в войну против Ирана. Глава Белого дома пояснил, что на его решение повлияло вторжение ХАМАС в Израиль в 2023 году. Также он давно убежден, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Президент США отметил, что "результаты в Иране будут впечатляющими". Трамп заметил, что если новые лидеры Ирана окажутся разумными, у страны может быть великое и процветающее будущее.

Также мы писали, что бывший госсекретарь США Джон Керри рассказал, что Израиль предлагал начать военную кампанию против Ирана еще во времена президентства Барака Обамы и Джо Байдена. Керри поделился, что оба бывших президента США отказали, а единственный, кто на это согласился, – Трамп. В то же время бывший госсекретарь США заявил, что все, кто выступал против войны с Ираном, не сомневались в военной мощи США и способности добиваться впечатляющих результатов.

Вас также могут заинтересовать новости: