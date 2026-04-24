В Украине помидоры начали дешеветь: сколько сейчас стоит килограмм

Год назад цены на помидоры были значительно ниже.

Оптовые цены на помидоры отечественного производства в Украине снизились за неделю в среднем на 13%. Сейчас овощ предлагают к продаже в пределах 140–170 грн/кг.

Аналитики проекта EastFruit сообщают, что удешевление томатов обусловлено сезонным увеличением предложения продукции из местных теплиц на фоне сдержанного спроса.

Общая ситуация на рынке стимулирует снижение цен и на импортные турецкие помидоры, которые предлагают от 100 грн/кг. Впрочем, предложение продукции из Турции представлено в ограниченном количестве, отмечают эксперты.

Несмотря на удешевление, помидоры от украинских производителей стоят все еще на 60% дороже, чем в конце апреля 2025 года. По прогнозам, помидоры в Украине будут дешеветь и дальше.

Цены на помидоры в супермаркетах Украины

Турецкие помидоры в Varus сейчас стоят 169,9 грн/кг со скидкой.

В "Сильпо" томаты из Испании предлагают по 189 гривень за килограмм.

Тепличные помидоры турецкого производства в АТБ продают со скидкой по цене 189,89 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – последние новости

В крупных торговых сетях Украины гречка за месяц подорожала местами на 50%. Такой ценовой всплеск в магазинах объясняют ростом цен непосредственно от производителей.

В то же время клубника в Украине в начале сезона стоит дешевле, чем год назад. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение цены, поскольку рынок не демонстрирует признаков ни дефицита, ни ажиотажа.

