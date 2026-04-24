В Индии в тигровых заповедниках ввели важный запрет для туристов, – BBC

Решение Верховного суда, принятое в ноябре 2025 года, привело к запрету на использование мобильных телефонов в основных туристических зонах некоторых тигровых заповедников страны.

Для туристов, приезжающих в Индию на сафари, сделать снимок тигра – настоящая мечта. Но благодаря решению Верховного суда Индии эту сцену леса Индии больше не увидят, сообщает BBC.

Объясняется, что эти устройства, а также поведение туристов-сафари во время их использования, были признаны слишком опасными как для людей, так и для дикой природы.

Видео дня

В частности, в публикации упоминается случай, произошедший в феврале этого года. На видео, которое быстро распространилось в сети, дикий тигр в национальном парке Рантхамбор в штате Раджастхан был окружен несколькими сафари-автомобилями.

Хищник был вынужден обходить их, чтобы убежать в лес, в то время как в нескольких метрах от него туристы фотографировали его и кричали. Издание сообщило, что на кадрах животное выглядит загнанным в угол и напряженным.

"В Индии такие случаи скопления людей вблизи диких животных, которые называют "сафари-заторами", становятся все более частыми", – отмечается в статье.

Издание отметило, что решение Верховного суда Индии выглядит как реакция на все более острую проблему: туристы уже не просто хотят наблюдать за дикой природой, но и стремятся запечатлеть на камеру, как они это делают.

"Люди стали слишком неосторожными, пытаясь сфотографироваться с животными, и случались ситуации, когда телефон выпадал, а гидам приходилось выпрыгивать из джипа, чтобы его подобрать", – рассказала журналистка из Индии Чарукеси Рамадураи.

Также она вспомнила случай с ребенком, который мог закончиться трагически:

"Был случай, когда ребенок выпал из джипа, потому что мать делала селфи, а ребенка оттолкнули в сторону. Гиду пришлось выпрыгнуть и подобрать ребенка – тигр был всего в нескольких метрах".

Издание приводит данные, свидетельствующие о том, что в Индии обитает более 3 600 диких бенгальских тигров. Это составляет около 75% мировой популяции диких тигров.

"Большинство из них обитает в одном из 58 официальных тигровых заповедников страны, таких как Национальный парк Рантхамбор в Раджастане и Национальный парк Джим Корбетт в Уттаракханде", – говорится в статье.

Отмечается, что хотя бенгальский тигр по-прежнему остается видом, находящимся под угрозой исчезновения, благодаря природоохранным мерам в Индии его численность удвоилась в период с 2010 по 2022 год.

В то же время, с ростом популяции появился повышенный спрос на сафари с тиграми, что сопровождается отсутствием должного уважения к дикой природе и понимания того, насколько опасными могут быть эти животные.

Издание сообщило, что за последние пять лет тигры стали причиной 418 случайных смертей в Индии.

Другие новости туризма

