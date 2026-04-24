Безопасно ли есть проросший чеснок: эксперт дала четкий ответ

Чеснок прорастает, если долго хранится в тёплом, влажном или хорошо освещённом месте.

Чеснок придает блюдам насыщенный вкус. Если вы регулярно имеете дело с этим продуктом, то, вероятно, в последнее время замечали, что зубчики бывают с зелеными ростками. Безопасны ли они для употребления в пищу – рассказало издание SouthernLiving.

По словам автора статьи, разработчицы рецептов Кэти Розенхаус, проросший чеснок можно есть, но есть нюансы, которые стоит учесть.

Почему чеснок прорастает

Как отмечается, чеснок – это луковица, поэтому он стремится продолжать рост даже после сбора. Если зубчики долго хранятся в теплом, влажном или хорошо освещенном месте, внутри может появиться зеленый росток. Это начальная стадия формирования нового растения, а не признак порчи продукта.

Видео дня

Безопасно ли есть проросший чеснок

Проросший чеснок безопасен для употребления. Наличие зеленого ростка не означает, что продукт испортился или стал токсичным, пишет Розенхаус. Если зубчики остаются твердыми и не имеют других признаков порчи, их можно спокойно использовать.

В отличие от проросшего картофеля, который может образовывать вредное вещество соланин, чеснок во время прорастания не вырабатывает токсинов.

Влияет ли наличие ростков на вкус и текстуру

По словам автора, проросший чеснок имеет другой вкус и текстуру. В частности, может появиться горчинка или более резкий привкус. После запекания или приготовления он может быть менее сладким, чем свежий. Также структура зубчика может стать более сухой.

Когда нужно выбросить чеснок

Если, кроме ростков, вы заметили другие признаки порчи, такой чеснок лучше не использовать, советует Розенхаус. По ее словам, нужно обратить внимание на такие сигналы:

мягкие или сморщенные зубчики;

наличие плесени или темных гнилых участков;

кислый или неприятный запах;

чрезмерная сухость мякоти.

"Свежий чеснок должен быть твердым, плотным и слегка упругим на ощупь. Если он на вид испорчен, его стоит выбросить или отправить в компост", – говорится в статье.

Как использовать проросший чеснок

Если чеснок в хорошем состоянии, использовать его очень просто. Для этого нужно очистить зубчик от шелухи, разрезать его вдоль, найти зеленый росток и удалить его ножом:

"Такой чеснок лучше всего подходит для блюд с длительным приготовлением: тушеных блюд, супов, жареных овощей или рагу. Если используете его сырым, обязательно удаляйте росток, ведь именно он имеет самый неприятный вкус".

Как хранить чеснок, чтобы он не прорастал

Чтобы замедлить прорастание и продлить срок хранения, Розенхаус советует держать чеснок в прохладном, сухом и темном месте в хорошо вентилируемой емкости, например в сетке или корзине. Стоит избегать тепла и избыточной влаги, которые ускоряют рост.

Также не стоит хранить чеснок рядом с продуктами, выделяющими этилен, например яблоками или бананами, ведь это ускоряет его старение.

Вопреки распространенному мнению, не следует хранить чеснок в холодильнике. Холодная и влажная среда может, наоборот, стимулировать прорастание и появление плесени, добавила автор.

Ранее УНИАН писал, что будет с организмом, если есть чеснок каждый день. Отмечалось, что ежедневное употребление этого продукта может положительно сказаться на общем состоянии здоровья: он помогает уменьшать воспаления, противостоять окислительному стрессу и поддерживать защитные силы организма. Также чеснок богат антиоксидантами и пребиотиками, которые благотворно влияют на сердце, мозг и кишечник и могут снижать риск развития ряда заболеваний.

