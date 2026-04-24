Война без США: Европейский Союз создает новую систему совместной обороны, - Bloomberg

Европейский Союз разрабатывает планы, чтобы помочь странам отражать военные нападения как с участием США, так и без них. Как сообщили источники Bloomberg, чиновники ЕС создают механизм совместного реагирования на случай нападения на любую из стран-членов, с использованием обычных вооруженных сил, в виде кибератаки или "миграционного оружия", которое Беларусь применяет вдоль границы с Польшей.

Президент Европейского Совета Антониу Кошта сообщил, что главный дипломат ЕС Кая Каллас проинформировала лидеров блока об этих усилиях во время ужина в четверг на саммите на Кипре. Она подчеркнула, что цель заключается в том, чтобы конкретизировать, что на самом деле произойдет, если страна ЕС применит малоизвестный пункт о взаимной обороне.

"Необходимо иметь общее понимание того, как эта клаузула (пункт - УНИАН) будет работать на практике. Она должна перейти от абстрактного к реальному", - сказала Каллас.

Видео дня

Лидеры ЕС поддержали такую инициативу, сообщил президент Кипра Никос Христодулидис.

"Кипр очень заинтересован в укреплении общей обороны блока, поскольку страна не является членом НАТО и является ближайшим к зонам военных действий на Ближнем Востоке членом ЕС. В начале мая иранский беспилотник даже нанес удар по британской военной базе на острове", - напомнили в Bloomberg.

В частности, лидер Кипра подчеркнул, сославшись на статью 42.7 о взаимной обороне:

"Есть ряд вопросов. Например, если Франция применит статью 42.7, какие страны будут первыми, кто отреагирует".

Известно, что статья 42.7 Устава ЕС предусматривает, что если государство-член становится "жертвой вооруженной агрессии на своей территории", другие страны обязаны "оказывать помощь и поддержку всеми доступными средствами".

"На бумаге эта формулировка, казалось бы, выходит за рамки статьи 5 НАТО, которая обязывает члена организации принимать меры, "которые он считает необходимыми". Но у ЕС нет военной мощи и инфраструктуры НАТО, которая тесно связана с США. Эта статья ЕС была применена лишь один раз - после терактов во Франции в 2015 году", - объяснили в издании.

В то же время председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "в договоре не четко определено, что происходит, когда и кто что делает".

Оборона Европы - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Европа должна создать собственный аналог Patriot за год. По его словам, страны Европы наконец получили лицензии на собственное производство таких дефицитных ракет для систем Patriot.

"Нам нужно за год создать свою антибаллистическую систему. Это реально. Это очень сложно, но вопрос в составляющих", - подчеркнул Зеленский.

В то же время The Wall Street Journal писал, что Европа срочно готовит запасной план на случай, если Трамп выведет США из НАТО. Отмечается, что обсуждение так называемого "европейского НАТО" ведется неформально, во время кулуарных встреч и консультаций между союзниками.

"Эти планы, впервые сформулированные в прошлом году, демонстрируют глубину беспокойства Европы по поводу надежности США. Они ускорились после того, как Трамп пригрозил захватить Гренландию у Дании, члена НАТО, и приобрели новую актуальность на фоне противостояния из-за отказа Европы поддержать войну США против Ирана", - подчеркнули в издании.

Вас также могут заинтересовать новости: