В Хмельницком военный устроил стрельбу во дворе жилого дома, - источники

В Хмельницком полицейские задержали мужчину, который произвел выстрелы во дворе жилого дома. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Отмечается, что сообщение о звуке выстрела на улице Шухевича в Хмельницком поступило на линию 102 сегодня, 24 апреля, около 16:00. На место происшествия немедленно выехали патрульные и следственно-оперативная группа полиции.

"35-летнего мужчину, который стрелял, задержали на месте происшествия. Полицейские выяснили, что он произвел один выстрел из стартового пистолета в асфальтовое покрытие. Пострадавших нет. Сейчас правоохранители устанавливают все детали происшествия, чтобы в дальнейшем принять соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Видео дня

В то же время источники УНИАН в Нацполиции сообщили, что стрелял военный.

Стрельба в Киеве

Как сообщал УНИАН, 18 апреля мужчина с автоматом открыл стрельбу по людям в районе Демеевка в Киеве. На опубликованных в сети видео было видно, как он шел по улице и расстреливал прохожих. Погибли 7 человек.

Известно, что нападавший поджог квартиру перед тем, как выйти с оружием на улицу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Долгое время жил в Донецкой области. Родился в России.

По версии полиции, поводом для стрельбы в Киеве, в результате которой погибли 6 человек и сам стрелок, стала бытовая ссора. Полиция установила всю хронологию события, которое началось с бытовой ссоры между соседями.

