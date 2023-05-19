На Закарпатье расцвела известная туристическая локация - долина нарциссов. Об этом в Facebook сообщает ОО "Дунайско-Карпатская Программа".
Как сообщается, одна из проблем долины нарциссов - это зарастание древесно-кустарниковыми видами. Впрочем, луговая растительность частично сохранилась даже на тех участках, где не проводилось выкашивание в течение 5 последних лет.
"Теперь идет восстановление этой территории. Если выкашивание в будущем будет проводиться регулярно, участки с нарциссом будут расширяться", - отметил заведующий Ботанической лабораторией Карпатского биосферного заповедника Николай Волощук.
Долина нарциссов - что о ней известно
Долина нарциссов - это заповедный массив, расположенный на территории Закарпатской области в урочище Киреши.
С 1992 года Долина нарциссов в составе Карпатского биосферного заповедника входит в международную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО.
Заповедник очень популярен среди туристов. Обычно цветение длится около недели, однако локацию успевают посетить тысячи туристов, приезжающих из разных уголков Украины.