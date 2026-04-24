Скачок цен на топливо: авиакомпании США теряют сотни миллионов и сокращают рейсы, – BI

Резкий рост цен на авиатопливо на фоне войны в Иране уже обошелся крупнейшим авиакомпаниям США в сотни миллионов долларов. В результате перевозчики готовятся повышать тарифы и сокращать рейсы, пишет Business Insider.

После начала войны в Иране в конце февраля цена на нефть марки Brent выросла на 41%, примерно до 107 долл. за баррель. В то же время реактивное топливо дорожает еще быстрее, оставаясь второй по величине статьей расходов авиакомпаний после оплаты труда.

Delta Air Lines

Расходы на топливо этой американской авиакомпании выросли на 332 млн долл. по сравнению с прошлым годом. Однако компания имеет определенное преимущество благодаря владению нефтеперерабатывающим заводом в Пенсильвании, что поможет сэкономить около 300 млн долл. в следующем квартале.

Генеральный директор Эд Бастиан отметил, что Delta "существенно" сокращает объемы перевозок и стремится "компенсировать повышение цен на топливо".

United Airlines

В компании сообщили о росте расходов на топливо на 340 млн долл., что на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Авиакомпания уже сокращает рейсы и планирует полностью компенсировать расходы, но для этого нужно повысить доход с каждого пассажира на 15–20%.

Генеральный директор Скотт Кирби признал, что полностью компенсировать рост цен в 2026 году вряд ли удастся, но рассчитывает на это в 2027 году.

"У нас есть возможность переложить рост цен на топливо на пассажиров, в значительной степени благодаря нашим лояльным клиентам", – отметил финансовый директор Майк Лескинен.

American Airlines

В компании American Airlines отметили, что расходы на авиационное топливо и связанные с ним налоги выросли на 13,2%, или на 341 млн долларов, по сравнению с первым кварталом 2025 года.

По словам генерального директора Роберта Айсома, с января компания уже потратила дополнительные 400 млн долл. на топливо. А в 2026 году расходы могут вырасти еще на 4 млрд долл., отметил коммерческий директор компании Нэт Пайпер.

Southwest Airlines

В авиакомпании Southwest Airlines сообщили, что ее расходы на топливо в первом квартале выросли на 164 млн долл.

"Цены на топливо значительно выше, и если такая ситуация сохранится, то для компенсации этого роста цен на топливо придется повысить цены на билеты", – отметил генеральный директор Боб Джордан.

Также компания уже повышает дополнительные сборы. В частности, на 10 долл. подняли плату за багаж. Аналогичные шаги предприняли American, Delta и United.

Дефицит авиационного топлива – последние новости

23 апреля сообщалось о предупреждениях европейских чиновников, что отпуска значительного количества людей могут оказаться под угрозой из-за кризиса с авиационным топливом.

22 стало известно, что немецкая авиакомпания Lufthansa объявила о сокращении 20 тысяч ближнемагистральных рейсов этим летом, чтобы уменьшить расходы на авиационное топливо, стоимость которого выросла вдвое.

