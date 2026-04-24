С момента Чернобыльской катастрофы на украинских АЭС реализовано более 1000 мер по повышению безопасности, – Тарас Ткач

Со времени Чернобыльской катастрофы в рамках отраслевой правительственной программы повышения уровня безопасности энергоблоков АЭС на украинских атомных электростанциях реализовано уже более 1100 мероприятий программы повышения безопасности. Об этом сообщил директор Ровенской АЭС Тарас Ткач в рамках спецпроекта "Экономической правды".

По его словам, программа была принята после аварии на АЭС "Фукусима" в 2011 году и реализуется с 2012 года.

"Программа предусматривает 1295 мероприятий. Она реализуется с 2012 года, и на данный момент выполнено более 1100 мероприятий программы. С 2014 года к финансированию этой программы присоединились ЕБРР и Евроатом", – говорит Ткач.

После начала полномасштабного вторжения России украинские АЭС перешли к новому этапу повышения безопасности с учетом рисков военного времени. В частности, из-за обстрелов энергосистемы станции не раз теряли возможность питания собственных нужд от внешней сети. В частности, 23 ноября 2022 года в результате массированной ракетной атаки все 15 энергоблоков АЭС Украины были отключены от сети.

По словам Ткача, на Ровенской АЭС для повышения устойчивости систем безопасности были созданы дополнительные источники питания. К реализации этих решений присоединилась Argonne National Laboratory.

В рамках технической помощи лаборатория совместно с подрядчиками спроектировала, изготовила и поставила мобильные дизельные электростанции напряжением 6,3 кВ, а также разработала процедуры их использования в аварийных режимах. Оборудование находится в режиме постоянной готовности.

"После начала полномасштабного вторжения России помощь со стороны Argonne National Laboratory была существенно расширена и охватила не только научно-техническую сферу, но и практическое укрепление инфраструктуры безопасности украинских АЭС. В частности, за этот период украинские станции получили мобильные дизель-генераторы, были реализованы проекты по защите трансформаторов от взрывов, оказывается поддержка в модернизации открытых распределительных установок", – говорит руководитель международных проектов Argonne National Laboratory Игорь Боднар.

На Ровенской АЭС также внедрена система внешнего охлаждения корпуса реактора для предотвращения его расплавления (для энергоблоков ВВЭР-440) при участии VUEZ.

"Вместе с дополнительной системой длительного отвода тепла от реакторной установки разработки Westinghouse, которая внедряется на Ровенской АЭС, эти системы совместно способны обеспечить целостность третьего и четвертого физических барьеров: контура теплоносителя и гермооболочки реакторной установки", – рассказывает Ткач.

Кроме того, на станции реализуется проект диверсификации ядерного топлива с привлечением той же Westinghouse.

"Этот проект начинался как диверсификация источников поставок, а сейчас обеспечил полный отказ от топлива производства РФ. Сложно сейчас даже представить, как бы работали атомные станции в условиях невозможности поставок ядерного топлива из РФ", – отмечает Ткач.

Вас также могут заинтересовать новости: