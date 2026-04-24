Три знака Зодиака будут горько плакать в ближайшие дни

В настоящее время у трёх знаков Зодиака могут возникать трудности и ощущение внутреннего дисбаланса, однако, как отметила профессиональный астролог Кэрол Старр, этот период не будет длиться долго и вскоре начнёт выравниваться, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Астролог объяснила, что в последнее время на небосводе наблюдалась сложная комбинация энергий – от одновременного влияния нескольких планет в Овне до масштабных астрологических переходов, которые происходят впервые за многие годы. По её словам, это временный этап повышенной нестабильности, который постепенно завершается.

Старр подчеркнула, что указанные знаки постепенно выходят из хаотичного периода и начинают возвращать контроль над своей жизнью. Она отметила, что при принятии собственных эмоций и более осознанном планировании действий ситуация достаточно быстро стабилизируется.

Весы

Астролог объяснила, что у Весов в последнее время могли возникать сложности в личной жизни и карьере, создавая ощущение затянувшейся нестабильности. Однако этот этап, по её словам, ведёт к более благоприятным переменам, особенно ближе к концу апреля, который считается важным периодом для отношений.

Она отметила, что для одиноких Весов наступает активное время знакомств и развития личной жизни. Тем, кто уже состоит в отношениях, рекомендуется направить энергию в профессиональную сферу – запуск проектов или карьерный рост. Также подчёркивалось, что взаимодействие с людьми в этот период становится более глубоким и откровенным. Несмотря на возможные напряжённые моменты, именно сейчас могут открываться важные возможности в переговорах и деловых контактах.

Близнецы

Астролог отметила, что Близнецы могут ощущать внутреннюю неопределённость и желание замедлиться, чтобы переосмыслить дальнейший путь. Она объяснила, что это нормальный этап перестройки, который помогает лучше понять собственные цели.

По её словам, ситуация начнёт улучшаться после перехода Венеры в знак Близнецов 24 апреля – тогда появится ощущение возвращения к себе и внутренней гармонии. Также было сказано, что к концу месяца возможен естественный "отсев" людей, не соответствующих новому этапу жизни. Это, как пояснила астролог, является естественным процессом обновления окружения.

Одновременно могут появляться новые связи, которые окажут положительное влияние в будущем. Астролог рекомендовала внимательно относиться к своему окружению и сохранять дистанцию с теми, кто забирает энергию, чтобы освободить пространство для более гармоничных отношений.

Рак

Астролог объяснила, что у Раков сейчас может наблюдаться повышенная нагрузка, связанная с темами карьеры, амбиций и социального положения. Она отметила, что недавнее сильное планетарное влияние в этом секторе могло вызвать давление и ощущение ответственности.

Однако, по её словам, скрывать эти чувства не стоит – наоборот, важно прислушиваться к ним и использовать как ориентир. Астролог подчеркнула, что принятие решений, основанных на интуиции, поможет выйти на более удовлетворяющий жизненный путь.

Также было отмечено, что впереди у Раков длительный период трансформации, связанный с формированием нового жизненного этапа и укреплением личного статуса. По мнению астролога, это процесс роста, который со временем приведёт к более устойчивому и гармоничному состоянию.

