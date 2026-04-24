'Не дам Ирану распространять пропаганду': Нетаньяху заявил, что победил рак

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что он прошел курс лечения от рака предстательной железы. На своей странице в соцсети X он призвал и других людей обратить внимание на это заболевание.

"Сегодня был опубликован мой ежегодный медицинский отчет. Я попросил отложить его публикацию на два месяца, чтобы он не вышел в разгар войны, с тем чтобы не дать иранскому террористическому режиму распространять еще больше ложной пропаганды против Израиля", - написал Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля поделился, что врачи обнаружили злокачественную опухоль на очень ранней стадии. По словам врачей, опухоль не дала метастазов.

Видео дня

Нетаньяху рассказал, что решил пройти целевое лечение, которое потребовало нескольких коротких последующих процедур. Он добавил, что повторное обследование состоялось примерно через полтора года после успешной операции. По его словам, в ходе планового медицинского осмотра врачи обнаружили крошечное пятно размером менее сантиметра.

"Врачи сказали мне, что это очень распространено среди мужчин моего возраста и что есть два варианта - тщательно наблюдать или пройти лечение и устранить проблему. Вы меня знаете. Когда я вовремя получаю информацию о потенциальной опасности, я хочу немедленно с ней разобраться. Это верно как на национальном уровне, так и на личном", - подчеркнул премьер-министр Израиля.

Мадьяр пригрозил арестом Нетаньяху

Ранее новоизбранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна обязана взять под стражу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если тот ступит на венгерскую территорию. Он напомнил, что премьер Израиля находится в розыске Международного уголовного суда (МУС).

Мадьяр подчеркнул, что партия "Тиса" твердо намерена остановить выход Венгрии из МУС.

