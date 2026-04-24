Рыженков: CBAM - один из самых серьезных вызовов в отношениях Украины и ЕС на сегодня

Механизм экологической пошлины CBAM является одним из ключевых вызовов в отношениях между Украиной и Европейским Союзом, поэтому необходимо найти решение, которое поможет украинской промышленности адаптироваться к новым условиям. Об этом заявил генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков во время бизнес-саммита "ЕС – Украина 2026: On the Road to URC", который состоялся в Брюсселе.

По словам гендиректора "Метинвеста", компания уже около 20 лет работает с ЕС, и все это время именно европейский рынок остается крупнейшим направлением сбыта – туда поставляется около 50% продукции. Он также выразил уверенность, что в течение следующих 10 лет Украина станет полноправным членом Евросоюза.

"Мы хорошо знаем, как работать на рынке ЕС, а с 2022 года мы фактически стали частью единого европейского рынка в сфере поставок стали. Мы видим поддержку со стороны Европы на протяжении последних лет", – говорит Рыженков.

Видео дня

Впрочем, есть и серьезные риски, которые наносят ущерб взаимоотношениям Украины и ЕС – одним из них является экопошлина СВАМ, подчеркнул генеральный директор компании.

"CBAM создает для нас серьезные вызовы. Мы осознавали это и заранее готовились: еще в 2021 году мы объявили о двух проектах по декарбонизации в Украине. Однако война в стране делает невозможными масштабные инвестиции, и это значительно ухудшает наши позиции по сравнению с европейскими конкурентами. Вместе с глобальным энергетическим кризисом, логистическими трудностями и сложными условиями ведения бизнеса в Украине CBAM существенно ухудшает условия работы. Сегодня это один из самых больших вызовов во взаимоотношениях Украины и ЕС", – подчеркнул Рыженков.

Он выразил убеждение, что отсрочка платежей в рамках CBAM или направление поступлений от действия механизма на модернизацию и декарбонизацию украинской промышленности может улучшить ситуацию и стабилизировать положение. "Мы не просим особого отношения, мы просим времени, чтобы упорядочить внутренние процессы", – пояснил Рыженков.

Он также отметил, что в течение следующих 10 лет Украина станет членом ЕС, интегрируется в европейскую сталелитейную и горнодобывающую промышленность и, благодаря своим ресурсам, внесет вклад в декарбонизацию Европы. "Важно, чтобы и ЕС, и Украина воспринимали друг друга как партнеров и видели взаимную выгоду от евроинтеграции Украины. Мы хотели бы, чтобы нашу компанию рассматривали как партнера в новых проектах и направлениях развития. При таком подходе мы сможем двигаться вперед", – резюмировал Рыженков.

Бизнес-саммит "ЕС – Украина 2026: On the Road to URC" был посвящен укреплению экономической интеграции Украины в ЕС. Он собрал более 140 спикеров, среди которых высокопоставленные чиновники из Европейской комиссии и правительства Украины, представители международных финансовых институтов и ведущих украинских компаний. Организаторы мероприятия – Европейская комиссия, правительства Украины и Польши, а также European Business Summits.

Как известно, компания "Метинвест" Ахметова входит в ТОП-3 крупнейших инвесторов в Украину. За четыре года компания вложила 37,8 млрд грн инвестиций в поддержку и развитие предприятий в Украине. Речь идет о реальных инвестициях в экономику – от ремонта производства до восстановления логистики.

