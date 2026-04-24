Огневич призналась, что хотела покончить с собой (видео)

Певица рассказала о сложном периоде своей жизни.

Известная украинская певица Злата Огневич призналась, что в ее жизни был период, когда у нее были мысли о самоубийстве. Об этом звезда рассказала в интервью YouTube-проекту "Okay Eva".

"Я пыталась уйти из жизни. Наступил такой момент в жизни, когда я перестала видеть смысл в этой жизни. На вопрос близких: "Все в порядке?" я отвечала: "Да, со мной все хорошо", с натянутой улыбкой. И это ужасно", – поделилась Злата Огневич.

Она не рассказала о причинах, приведших к таким мыслям, и о том, как вышла из этого состояния, а также о том, как давно у нее были такие мысли. Певица призвала людей обращать внимание на моральное состояние своих близких.

"Я вас прошу, обращайте внимание на тех близких людей в вашем окружении, которые ведут себя подчеркнуто натянуто: "Ой, все хорошо, жизнь такая прекрасная". А на самом деле там все не прекрасно. И, возможно, человек находится в состоянии очень глубокой затяжной депрессии, которая ведет к таким ужасным поступкам", – сказала Злата Огневич.

