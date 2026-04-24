Будет ноу-хау: ремонт защитной арки на ЧАЭС частично могут выполнять роботы, - директор

В результате попадания дрона и пожара НБК утратил полную герметичность.

Французские компании предлагают разработать механизмы, которые позволили бы автоматизировать работы по восстановлению поврежденной россиянами защитной арки на Чернобыльской АЭС – Нового безопасного конфайнмента (НБК) – и уменьшить необходимость прямого участия работников. Об этом в интервью УНИАН рассказал генеральный директор ГСП "Чернобыльская АЭС" Сергей Тараканов.

"Французские компании предлагают сейчас концептуально разработать механизмы, которые позволили бы роботизировать некоторые работы в этой зоне и минимизировать привлечение человека-работника. НБК является шедевром инженерной мысли, а новые вызовы позволяют нашим и французским инженерам еще раз проявить себя и придумать что-то, чего раньше не было", – отметил украинский атомщик.

14 февраля 2025 года российский дрон попал прямо в оболочку НБК, в результате чего возник пожар и защитная арка утратила полную герметичность. Однако, как отмечает Тараканов, Новый безопасный конфайнмент можно восстановить.

Видео дня

"После попадания дрона ЕБРР, который является администратором международной помощи для ЧАЭС, попросил французские компании Bouygues и Vinci, которые в составе консорциума Novarka строили НБК, присоединиться к оценке повреждений конфайнмента и разработке технических подходов для его восстановления. Эти компании провели такую работу и недавно – в марте – представили в Лондоне свои результаты. Из хороших новостей – они признали, что существует возможность восстановления НБК. А из плохих – это будет стоить довольно дорого", – говорит Тараканов.

Как будут проводиться ремонтные работы

По словам специалиста, основная сложность заключается в том, что арку НБК собирали не непосредственно над объектом "Укрытие", расположенным над четвертым реактором, а в 327 метрах от него – в зоне с более низким уровнем радиации. После этого конструкцию переместили по рельсам и установили над объектом "Укрытие". Вес арки составляет 36 тысяч тонн, и она стала крупнейшим подвижным инженерным сооружением в мире. Однако теперь работы придется проводить на месте, не перемещая Новый безопасный конфайнмент.

"Сейчас мы не планируем ее перемещать. Мы не хотим открывать объект "Укрытие" для атак вражеских дронов, потому что НБК сработал именно как защитное сооружение", – говорит специалист.

Работа над объектом "Укрытие" – это значит делать это в тех условиях, которые не планировались. Уровень радиации там очень высокий и составляет до 1 миллизиверта в час. Тараканов отмечает, что работник, который будет работать там, за 20 часов может получить годовую дозу облучения и будет вынужден прекратить работу на год.

Все это, вместе с проработкой технических подходов, формирует довольно широкий диапазон стоимости таких работ. В отчетах французских компаний фигурирует оценка от 300 до 700 миллионов евро. Для удобства ЕБРР усредняет эту сумму до примерно 500 миллионов.

Генеральный директор ГСП "Чернобыльская АЭС" добавил, что бюджет будет уточнен в течение 18 месяцев. На последней конференции доноров уже согласовали заключение контракта с французскими компаниями на проведение ранних инжиниринговых и закупочных работ, в ходе которых будет детализирован проектный пакет для выполнения ремонта.

Чернобыльская АЭС – последние новости

Недавно старший ядерный специалист "Гринпис Украина" Шон Берни сообщил, что поврежденный Новый безопасный конфайнмент необходимо восстановить до 2030 года. По истечении этого срока металлические конструкции конфайнмента начнут подвергаться коррозионным процессам, которые уже будет невозможно остановить. При этом полностью вернуть конфайнмент в исходное состояние невозможно.

Эксперт считает, что объект "Укрытие" под НБК уже сейчас может обрушиться в любой момент. Это может привести к значительному выбросу радиоактивных веществ.

Напомним, ранее в Министерстве энергетики сообщили, что по состоянию на начало года все объекты ЧАЭС функционируют в штатном режиме, а уровень радиации остается в пределах нормы.

