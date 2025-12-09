Профессиональное туристическое сообщество выбирало лучшее направление среди 19 претендентов.

Португальский Алгарве, который часто называют "Калифорнией Европы", получил звание лучшего в мире пляжного направления 2025 года. Как пишет The Daily Mail, солнечный регион на юге страны издавна привлекает туристов благодаря золотым пляжам, живописным скалам, старинным городкам, доступным ценам и выгодным перелетам.

В нынешней церемонии World Travel Awards в Бахрейне, состоявшейся 6 декабря, Алгарве опередил Маврикий - известный своими белоснежными пляжами и бирюзовыми лагунами - и в третий раз подряд получил титул. Отмечается, что в целом это уже четвертая победа региона, что делает его единственным пляжным направлением в мире, который получал награду четыре раза.

Таким образом Алгарве опередил такие иконические курорты, как Мальдивы и острова Теркс и Кайкос, имеющие по три награды.

Профессиональное туристическое сообщество выбирало лучшее направление среди 19 претендентов, среди которых были Таиланд, Канкун, Сейшелы, Филиппины и Занзибар. Алгарве может похвастаться более 150 пляжами, в частности популярной длинной полосой Praia da Falésia с красными скалами и зрелищной Praia da Marinha.

Говорится, что в прошлом году Португалию посетили около 3,7 млн британцев - это примерно 17-18% от всех иностранных туристов. Среди хороших новостей для путешественников: билеты в аэропорт Фару можно найти всего за £18, а перелет из Великобритании длится менее трех часов.

Например, Wizz Air предлагает рейсы из Гетвика в Фару за £18, что позволяет насладиться зимним солнцем. Зимой температура в Алгарве обычно держится между 11°C и 16°C.

В мае, когда дневные температуры достигают 22-24°C, билеты из Гетвика можно найти даже за £26.

Президент Туристического бюро Алгарве Андре Гомеш назвал победу "особым моментом для всего региона". По его словам, эта награда - результат многолетней командной работы и подтверждение того, что Алгарве удерживает мировое лидерство среди пляжных направлений. Он добавил, что вместе с наградой регион получает и дополнительную ответственность - беречь природные ресурсы и превосходить ожидания гостей.

Португалия - лидер и среди мест для жизни

Успех Алгарве совпал с тем, что Португалия вошла в пятерку лучших стран мира для выхода на пенсию в 2026 году. Кроме того, она заняла третье место в рейтинге самых привлекательных государств для покупки жилья для отдыха.

С более 300 солнечными днями в году, спокойным ритмом жизни и до сих пор конкурентными ценами на недвижимость Португалия привлекает все больше британцев. Сейчас в стране проживают около 47 409 британских экспатов.

Средняя стоимость двухкомнатной квартиры достигает примерно £186 000, а по данным Rightmove, именно южное побережье остается самым популярным среди иностранных покупателей.

Советы для туристов

Напомним, журналист Вик О'Салливан, который живет на западе Ирландии, в своем блоге на Lonely Planet назвал лучшее время для посещения изумрудного острова. По его словам, знаменитые пышные зеленые пейзажи Ирландии частично связаны с ее непредсказуемой погодой.

Он отметил, что независимо от того, когда будет совершена поездка, туристов ждет множество развлечений: пешие прогулки по потрясающим пейзажам, общение с местными жителями в пабе, наслаждение невероятной едой и участие в праздновании одного из многочисленных фестивалей. Например, сентябрь и октябрь могут быть лучшим временем для посещения, чтобы избежать толп и сэкономить - цены снижаются после летнего пика.

