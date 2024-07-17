Туристы смогут получить вознаграждение в обмен на сбор мусора или прибытие в город на экологически чистом транспорте.

Туристы, посещающие датскую столицу Копенгаген и проявляющие во время путешествия "экологическую ответственность", теперь будут вознаграждены бесплатными напитками, едой и развлечениями.

Как пишет The Independent, городской совет по туризму представил программу CopenPay, чтобы побудить туристов вести себя более экологично этим летом.

В акции участвуют 24 достопримечательности, в том числе Национальный музей Дании, общественное пространство CopenHill, центр активного отдыха на воде Green Kayak и фуд-холл Absalon. Туристы также могут получать такие награды, как бесплатные кофе, коктейли, мороженое, прокат велосипедов, органические блюда, лодочные туры и дополнительное время катания на лыжах на искусственном склоне Копенгагена, как правило, в обмен на сбор мусора или прибытие в город на экологически чистом транспорте.

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В качестве доказательства "зеленых действий" для получения вознаграждений туристы смогут использовать билеты на поезд и фотографии, но организаторы заявляют, что система CopenPay "построена на доверии".

Пилотная схема CopenPay была запущена 15 июля 2024 года и продлится до 11 августа.

"Я очень рада видеть такую ​​​​инициативу, как CopenPay, которая сочетает в себе нашу богатую культурную жизнь с твердой приверженностью устойчивому развитию. Превращая экологические действия в валюту для культурного опыта, туристы получают уникальную возможность исследовать Копенгаген таким образом, чтобы это приносило пользу как окружающей среде, так и местному сообществу", – прокомментировала акцию лорд-мэр Копенгагена Софи Хесторп Андерсен.

Датская столица, занимающая третье место в рейтинге самых устойчивых городов мира, намерена решительно пропагандировать экологически чистое поведение среди более чем 12 миллионов ночующих гостей ежегодно.

Сами жители Копенгагена уже давно активно поддерживают экологичные инициативы. Так, около 62% горожан уже ездят на работу на велосипеде или общественном транспорте, а также принимают участие в экологических мероприятиях и волонтерят на городских фермах.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты рассказали туристам, как путешествовать экологично.

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