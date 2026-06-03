Тысячи туристов застряли на Азорских островах из-за погодного коллапса: что происходит

Ситуация может усугубиться из-за забастовки.

На Азорских островах продолжается транспортный коллапс: тысячи туристов не могут покинуть архипелаг из-за сильного тумана и массовых отмен рейсов. Аэропорт имени Иоанна Павла II в городе Понта-Делгада уже несколько дней работает с серьезными перебоями, причиной которых стал густой туман – погода не позволяет выполнять рейсы в обычном режиме, сообщает BILD.

Чтобы разместить людей, застрявших в терминале, администрация аэропорта установила в разных зонах раскладушки для отдыха пассажиров. По информации местных СМИ, начиная с субботы, остров Сан-Мигел не смогли покинуть более 17 тысяч человек. За это время было отменено свыше 200 рейсов.

Несмотря на то, что накануне часть самолетов все же смогла вылететь, ситуация остается напряженной, а задержки продолжают накапливаться.

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Как отмечается, Понта-Делгада является главным аэропортом Азорских островов и ключевым транспортным узлом португальского архипелага.

При этом ситуация может еще больше осложниться: сегодня по всей Португалии проходит общенациональная забастовка, к которой присоединились сотрудники аэропортов, бортпроводники и представители транспортной отрасли.

Ожидается, что протесты затронут крупнейшие аэропорты страны.

По данным португальских СМИ, национальный авиаперевозчик TAP Air Portugal готовится отменить до 300 рейсов. Также перебои возможны у Azores Airlines, SATA Air Açores, а также у лоукостеров Ryanair и easyJet.

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Ранее сообщалось, что ирландский лоукостер Ryanair резко нарастит количество рейсов в Варшаву, причем это будет касаться обоих аэропортов польской столицы. Так, в зимнем расписании 2026-2027 у нее будет рекордные 46 маршрутов в Варшаву, включая 12 новых.

Также стало известно, что Международный аэропорт Дубая, работающий с 1960 года и считающийся самым загруженным международным аэропортом в мире, планируется окончательно закрыть в 2035 году,

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