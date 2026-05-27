Аэропорт с самой длинной взлетной полосой в Британии восстанавливают за $1 млрд, но есть проблема

Авиахаб, запуск которого запланирован уже через несколько лет, внезапно оказался под угрозой срыва.

Заброшенный аэропорт с 11-й по длине гражданской взлетно-посадочной полосой в Великобритании столкнулся с неожиданным препятствием накануне долгожданного повторного открытия, пишет Express.

Речь идет об аэропорте Менстон недалеко от Рамсгейта (Кент), который не работает с 2014 года, а во время пандемии Covid-19 его вообще переоборудовали под грузовой парк.

Нынешний владелец площадки, компания RiverOak Strategic Partners Ltd (RSP), с 2019 года пытается реализовать масштабный проект стоимостью от £500 млн до £750 млн. Инвесторы планируют превратить объект в глобальный хаб авиаперевозок и запустить коммерческие рейсы к 2029 году.

Компания рассчитывала начать строительные работы в начале следующего года. Однако в мае городской совет Рамсгейта (RTC) официально выразил обеспокоенность по поводу предложенных изменений в маршрутах полетов и воздушном пространстве.

По прогнозам, аэропорт может принимать до 14 000 авиаперевозок в год к 2038 году – а это около 38 рейсов в день. Власти утверждают, что самолеты будут летать над густонаселенными районами на низких высотах.

Совет указал на потенциальные негативные последствия для здоровья людей от воздействия такого авиационного шума. В частности, речь идет о нарушении сна, повышенном риске инсульта и сердечных приступов, потере комфорта и возможной связи с деменцией.

Даже в планах самого заявителя потенциальную стоимость шумовых заболеваний оценивают в более чем £20,8 миллиона за 10 лет.

В марте директор компании RSP Тони Фройдман запустил публичные консультации и призвал людей "предоставить любую обратную связь, которая у них может быть, чтобы помочь сформировать наши планы". В свою очередь, совет Рамсгейта заявил, что этих консультаций недостаточно для такого масштабного проекта.

Ситуацию прокомментировал и председатель городского совета.

"Городской совет Рамсгейта признает важность этого вопроса для жителей и стремится обеспечить четкое и профессиональное представление местных проблем. Совет продолжит сотрудничать с соответствующими органами и заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить полный учет влияния любых решений, связанных с аэропортом Манстон, на сообщество Рамсгейта", – сказал Рамсгейта Стив Албон.

