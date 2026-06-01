Лоукостер будет больше летать в оба варшавских аэропорта.

Ирландский лоукостер Ryanair резко нарастит количество рейсов в Варшаву, причем это будет касаться обоих аэропортов польской столицы.

Как говорится на сайте авиакомпании, в зимнем расписании 2026-2027 у нее будет рекордные 46 маршрутов в Варшаву, включая 12 новых. Таким образом в Ryanair ожидают, что пассажиропоток в двух варшавских аэропортах вырастет до 4 миллионов пассажиров в год.

В частности, Ryanair разместит в аэропорту Модлин два новых самолета, увеличив свой базовый флот там до 8 самолетов. Это расширение позволит обслуживать 30 маршрутов, включая 5 новых направлений:

Братислава (Словакия);

Бристоль (Великобритания);

Манчестер (Великобритания);

Шеннон (Ирландия);

Загреб (Хорватия).

В варшавском аэропорту имени Шопена Ryanair также значительно расширит свое расписание на зиму 2026 года, увеличив свою сеть до 16 маршрутов, включая 7 новых маршрутов:

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, также на днях Ryanair объявил о существенном расширении полетной программы из словацкой Братиславы, также страны-соседки Украины.

Одновременно лоукостер регил резко сократить число рейсов в Грецию.

