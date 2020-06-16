Аэропорт "Киев" ночью отменил все международные рейсы
Международный аэропорт «Киев» отменил все регулярные международные пассажирские рейсы до 3:00 17 июня из-за продления карантина в столице.
Об этом говорится на странице аэропорта.
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«Международный аэропорт «Киев» не обслуживает регулярные международные пассажирские рейсы до 03:00 по местному времени, 17.06.2020 в связи с продолжением действия карантина COVID-19 в городе Киеве, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 392 от 20.05.2020 года», – сообщает пресс-служба.
Граждан просят следить за расписанием рейсов и уточнять информацию у представителей авиакомпаний.
При этом, как пишет Европейская правда, поздно вечером в понедельник международные рейсы из утреннего блока были обозначены в графике как такие, что выполнятся. Речь о рейсах в Биллунда, Афин и Берлина (выполняет Wizz Air) и Минска (Belavia). Сейчас все международные авиарейсы, запланированные на вторник 16 июня, в графике полетов на сайте аэропорта отмечены как отмененные.
Как сообщал УНИАН, министерство иностранных дел Украины рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок за границу без необходимости из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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