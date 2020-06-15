Путешествия во время пандемии COVID-19: в МИД разработали для украинцев инструкции

Если путешествие за границу уже запланировано, то в ведомстве советуют связаться с авиакомпанией, туристической фирмой или тем оператором, через которого была забронирована поездка, чтобы уточнить актуальное состояние карантинных ограничений в стране и проверить статус бронирования.

Министерство иностранных дел Украины советует украинским гражданам воздержаться от поездок за границу без необходимости из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится в рекомендациях МИД.

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"В связи с пандемией коронавируса COVID-19 в мире и ростом числа новых случаев заболевания МИД Украины рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок за пределы Украины без острой необходимости", - говорится в сообщении.

При принятии решения о поездке за границу украинцев просят ориентироваться на актуальные официальные данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по распространению коронавирусной инфекции в мире и о наиболее пораженных регионах, а также на данные, которые публикует Министерство здравоохранения по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения в разных странах мира.

Кроме того, в МИД дали и другие советы, если украинцы уже запланировали путешествие или находятся за границей.

В частности, если уже запланировано путешествие и даже выплачены средства, то надо убедиться, действительно ли можно совершить путешествие. Для этого следует связаться с авиакомпанией, туристической фирмой или тем оператором, через которого была забронирована поездка, и уточнить актуальное состояние карантина в стране и проверить статус бронирования.

"Ситуация может меняться, поэтому находитесь с оператором на постоянной связи", - отметили в ведомстве.

Также советуют в таких случаях параллельно связаться с дипломатическим учреждением Украины в той стране, куда планируется путешествие, а также с представительством этого государства в Украине. Официальные органы смогут предоставить полную и актуальную информацию о действующих карантинных ограничениях.

"Максимально позаботьтесь о собственной безопасности. Тщательно изучите условия вашего страхового полиса. Убедитесь, что он покрывает потери, которые могут возникнуть в случае чрезвычайной ситуации, в том числе, инфицирования коронавирусом. Позаботьтесь о наличии дополнительных средств на случай чрезвычайной ситуации (отмена обратных рейсов и необходимость приобрести новые билеты, вынужденное пребывание в стране более запланированных сроков и т.д.). Возьмите с собой различные платежные средства - платежные карточки, наличные и т.д.", - заявили в МИД.

Также в ведомстве подчеркнули необходимость позаботиться о собственном здоровье.

"Возьмите с собой необходимые лично вам медицинские препараты «с запасом» - на случай вынужденной задержки за рубежом. Проверьте состояние вашего здоровья перед поездкой. Особенно это касается лиц старшего возраста и тех, кто имеет хронические заболевания, например, бронхиальную астму, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и т.д.", - говорится в заявлении.

Кроме того, МИД дал советы тем украинцам, которые уже находятся в стране, где продолжают регистрировать случаи инфицирования граждан COVID-19.

"Обязательно свяжитесь с ближайшим к вам дипломатическим учреждением Украины и предоставьте информацию о своем местонахождении и контактные данные. Консулы смогут вам помочь, только если вы сообщите о себе. Зарегистрируйтесь на веб-ресурса «Друг» - так наши консулы будут иметь информацию о вас сразу в цифровой базе. Следите за всеми сообщениями местных органов власти и в обязательном порядке соблюдайте имеющиеся требования", -добавила в МИД.

Украинцам за рубежом рекомендуется в случае необходимости безотлагательно обращаться на "горячую линию" в ближайшее дипломатическое учреждение Украины или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38-044-238-16-57, e-mail cons_or@mfa.gov.ua.

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