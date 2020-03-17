Ситуация с сотней украинских туристов в Шри-Ланке: в Join UP! объяснили

Туроператор уверяет, что поддерживает постоянную связь со своими отдыхающими и уже занимается организацией их возврата.

105 украинских туристов, в частности 65 отдыхающих Join UP!, не смогли 16 марта вернуться домой из-за отмены рейса перевозчиком FlyDubai.

Об этом говорится в сообщении Join UP!.

При этом в компании отметили, что информация об отмене рейса 16 марта к ним не поступала.

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«Всем 65 туристам, которые отдыхали по турпакету, туроператор Join UP! полностью оплатил все его составляющие – отель, страховку, трансферы и перелеты в обе стороны, дополнительные услуги. После завершения туристической поездки туристы не смогли воспользоваться обратным рейсом из-за того, что он был отменен», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Join UP! постоянно поддерживает связь с туристами через принимающую сторону в Шри-Ланке. Сейчас решается вопрос по организации возвращения домой всех 105 туристов.

По предварительной информации туроператора, FlyDubai подтвердил намерения выполнить рейс. Дата рейса уточняется и будет сообщена туристам через принимающую сторону на Шри-Ланке.

Как сообщал УНИАН, из Коломбо 105 украинских граждан не смогли вылететь домой, поскольку, по их словам, международный аэропорт "Борисполь" отказался принимать самолет.