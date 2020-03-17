Более сотни украинцев застряли на Шри-Ланке – их не посадили на самолет в Украину
В Коломбо 105 украинских граждан не смогли вылететь домой, поскольку, по их словам, международный аэропорт "Борисполь" отказался принимать самолет.
Об этом сообщает "Украинская правда".
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Пассажиры рассказывают, что они должны были вылететь из столицы Шри-Ланки Коломбо рейсом FZ-558/727 Коломбо – Дубай-Киев. Туристический оператор также подтвердил, что вылет будет.
Однако позже украинцам отказали в регистрации. Представитель авиакомпании FlyDubai пояснил, что Украина отказалась их принимать. При этом авиакомпания готова доставить пассажиров до Украины.
Отмечается, что среди тех, кто застрял на Шри-Ланке, много детей.
Как сообщал УНИАН, с полуночи 17 марта Украина отменила все международные регулярные пассажирские рейсы. Это ограничение будет действовать как минимум до 3 апреля. Такие беспрецендентные меры приняты для недопущения распространения коронавируса COVID-19.