Более сотни украинцев застряли на Шри-Ланке – их не посадили на самолет в Украину

Аэропорт "Борисполь", как отмечают украинские граждане, отказался принимать их самолет.

В Коломбо 105 украинских граждан не смогли вылететь домой, поскольку, по их словам, международный аэропорт "Борисполь" отказался принимать самолет.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Читайте также"Был полный хаос и дурдом": украинец из Египта рассказал о панике в отелях после выявления коронавируса у турыстов

Пассажиры рассказывают, что они должны были вылететь из столицы Шри-Ланки Коломбо рейсом FZ-558/727 Коломбо – Дубай-Киев. Туристический оператор также подтвердил, что вылет будет.

Однако позже украинцам отказали в регистрации. Представитель авиакомпании FlyDubai пояснил, что Украина отказалась их принимать. При этом авиакомпания готова доставить пассажиров до Украины.

Отмечается, что среди тех, кто застрял на Шри-Ланке, много детей.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 17 марта Украина отменила все международные регулярные пассажирские рейсы. Это ограничение будет действовать как минимум до 3 апреля. Такие беспрецендентные меры приняты для недопущения распространения коронавируса COVID-19.