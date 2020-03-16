Сегодня ночью перестанет курсировать экспресс в аэропорт "Борисполь"

При этом внутреннее железнодорожное пассажирское сообщение будет осуществляться в штатном режиме согласно графику.

Акционерная компания "Укрзализныця" в ночь с 16 на 17 марта временно прекращает курсирования рельсового автобуса в международный аэропорт «Борисполь» в связи с падением пассажиропотока, вызванного прекращением авиационного сообщения с другими странами в рамках противодействия с распространением коронавируса в Украине.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Укрзализныця с 00:00 часов 17 марта (в ночь с 16 на 17 марта) временно прекращает курсирования рельсового автобуса в международный аэропорт «Борисполь»", - сказано в сообщении.

Также в пресс-службе напомнили, что внутреннее железнодорожное пассажирское сообщение сейчас осуществляется в штатном режиме согласно графику.

Кроме того, международные железнодорожные грузовые перевозки также продолжаются.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» сообщила о прекращении международных пассажирских железнодорожных перевозок с 17 марта до завершения периода карантина, а также о приостановке движения пригородных поездов через госграницу.

Пассажиры в период с 11 по 15 марта вернули 303 тыс. железнодорожных билетов на общую сумму 86,6 млн грн в связи с введением карантина и отменой многих железнодорожных рейсов.