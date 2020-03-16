УЗ приостанавливает движение пригородных поездов через госграницу (список)

Движение ряда поездов прекращается через государственную границу между Украиной и Беларусью, а также Польшей и Молдовой.

Акционерная компания "Укрзализныця" в рамках выполнения правительственного постановления о временном ограничении пересечения государственной границы, направленного на предотвращение распространения на территории Украины коронавируса COVID-19, сообщила о приостановлении движения и ограничении маршрута ряда пригородных и региональных поездов, курсирующих через государственную границу.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В частности, с 16 марта через государственную границу между Украиной и Республикой Беларусь отменены следующие поезда: 6081/6082 Ковель - Выжва - Ковель и 6309/6316 Выжва - Хотислав - Выжва, а с 21 марта - 856/855 Гомель - Сновск - Гомель.

Кроме того, "Укрзализныця" ограничила маршрут ряда поездов, среди которых 6315/6310 Ковель – Хотислав – Ковель, 6389/6390 Сарны – Горынь – Здолбунов, 6341/6342, №6343/6344 Брест – Заболотье – Брест, 6217/6218 Барановичи – Удрицк – Барановичи, 6851/6852 Чернигов – Иолча – Чернигов.

Также сообщается, что через госграницу между Украиной и Польшей с 16 марта ограничен маршрут поездов 6103/6104, 6105/6106, 6107/6108, 6113/6114 по маршруту Львов – Госграница – Львов.

Кроме того, через госграницу между Украиной и Молдовой с 16 марта отменены следующие поезда: 6202/6201, 6204/6203 Рени – Етулия – Рени и 968/967 Черновцы – Сокиряны – Черновцы; с 20 марта - 841/842 Кишинев – Одесса – Кишинев; 966/965 Черновцы – Ларга – Черновцы (отмена из Черновцов с 13 марта, из Ларги - с 17 марта).

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» сообщила о прекращении международных пассажирских железнодорожных перевозок с 17 марта до завершения периода карантина, в соответствии с постановлением Кабинета министров.