Стали известны первые результаты работы капсульного отеля в аэропорту «Борисполь»

Одноместная капсула в необычном отеле стоит 150 грн в час.

Капсульный отель в аэропорту «Борисполь», который находится на втором этаже общедоступной зоны терминала D, с момента открытия обслужил более 300 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор отеля GettSleep Александр Чернышенко.

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«С 4 июля мы начали предоставлять услуги по аренде капсульных номеров. С момента запуска отеля мы обслужили более 300 человек», - сказал он.

Чернышенко отметил, что стоимость оборудования отеля обошлась в несколько сотен тысяч долларов.

«Много вложились в системы кондиционирования, оборудование душевых, сами капсулы недешевые, так как они сделаны из негорючих материалов", - сказал он.

По словам Чернышенко, окупить инвестиции планируется в течение 3-5 лет.

Он подчеркнул, что аренда капсулы осуществляется почасово.

«Одноместная капсула стоит 150 грн за час. Но чем больше берете часов, тем дешевле. Сейчас есть 56 капсул. Из них 16 двухместные. Поэтому максимальная вместимость отеля 72 человека», - сказал Чернышенко.

Также, он отметил, что брендом GettSleep управляет компания «Концепція відпочинку».

Справка УНИАН. Капсульный отель GettSleep Boryspil предлагает пассажирам отдохнуть в одноместных или двухместных небольших кабинках с кроватями. В импровизированных номерах есть освещение, розетки, USB-порты и вешалки для одежды.

Комплекс также включает камеры хранения для личных вещей пассажиров. Также есть общие кабинки для душа, однако полотенца, согласно информации в системах бронирования, предоставляются за дополнительную плату.