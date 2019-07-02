В аэропорту «Борисполь» появился капсульный хостел (фото)

Хостел находится прямо на территории терминала D в аэропорту «Борисполь» и предлагает варианты размещения на 3, 6 и 12 часов.

В Международном аэропорту «Борисполь», являющимся главным аэропортом Киева, открылся необычный хостел GettSleep Boryspil, в котором пассажирам предлагают отдохнуть в небольших отсеках-капсулах.

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Информация о новом хостеле появилась на популярных сервисах по бронированию жилья booking.com, planetofhotels.com и других.

Хостел находится прямо на территории терминала D в аэропорту «Борисполь» и предлагает варианты размещения на 3, 6 и 12 часов, в номерах-капсулах для одного или двух человек. Цены стартуют от 370 гривень.

Среди других услуг, доступных жильцам хостела, на сайтах по бронированию жилья указываются кондиционер, звукоизоляция, отопление, душ и туалет со всеми необходимыми принадлежностями, полотенца и постельное белье, закрывающиеся шкафчики для личных вещей, а также круглосуточная стойка регистрации. Здесь же туристы могут подзарядить свои гаджеты.

Поскольку хостел GettSleep Boryspil добавился на сервисы совсем недавно, отзывы о нем пока недоступны.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в конце мая 2019 года аэропорт "Борисполь" также запустил новый многоуровневый паркинг.