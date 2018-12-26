В Одессе открыли памятник самому старому коту пляжа Ланжерон (фото)

Арт-объект установлен на крыльце дельфинария "Немо".

В Одессе открыли скульптуру коту по кличке Чилик – старейшему коту пляжа Ланжерон и любимцу находящегося рядом дельфинария «Немо».

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Как сообщает «Думская», арт-объект установлен на крыльце дельфинария. Его автором выступила одесская художница Татьяна Штыкало.

Отмечается, что кот живет в дельфинарии со времен его основания, то есть уже больше 13 лет. Как рассказал журналистам учредитель «Немо» Сергей Келюшок, за эти годы Чилик стал настоящим талисманом учреждения.

По словам Сергея, Чилик считает себя настоящим хозяином не только дельфинария, но и всего Ланжерона - он запросто «общается» с рыбаками на набережной и гостями дельфинария. Но больше всего кот любит детей, которые приезжают лечить недуги в центр дельфинотерапии.

Отмечается, что данная скульптура – уже шестая работа Татьяны Штыкало в рамках проекта «Одесские коты» и первая, потребовавшая сеанса портрета.

Напомним, в июле в рамках проекта "Одесские коты" в городе был открыт памятник коту, играющему на планшете.