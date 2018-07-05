В центре Одессы торжественно открыли памятник коту с планшетом (фото)

Это уже седьмая подобная скульптура, которая появилась в городе в рамках проекта «Одесские коты».

В переулке Маяковского в Одессе (напротив дома №1) 4 июля состоялось торжественное открытие памятника коту, играющему на планшете.

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Это уже седьмой подобный памятник, появившийся в городе в рамках проекта «Одесские коты».

Как сообщается на сайте социальной платформы «Доброе дело Одесса», проект «одесских котов» предусматривает создание серии скульптур, которые размещаются в самых необычных местах Одессы, по принципу известных «вроцлавских гномов». Автором идеи выступила скульптор Татьяна Штыкало.

Первые 10-15-20 скульптур должны быть размещены в старой части города, на популярных туристических маршрутах. Каждая скульптура должна иметь собственную «легенду» и «счастливое назначения».