Культурные ловушки Италии: чего туристам категорически не следует делать в этой стране

Бывает, что иностранцев часто подводят привычки, сформированные итальянскими ресторанами за пределами страны.

Недавно международные СМИ обсуждали необычную историю о женщине, которая тщетно подала в суд на итальянский отель из-за того, что в ресторане ей отказались бесплатно подавать воду из-под крана к еде. Как пишет The Independent, хотя споры о справедливости решения суда продолжаются, сам факт остается неизменным: просьба принести обычную воду - лишь один из длинного списка того, чего в Италии лучше не делать.

Автор материала, который живет в Италии уже 17 лет, признается, что до сих пор открывает для себя новые местные правила и культурные нюансы.

Он также поделился несколькими самыми распространенными туристическими "гафами" - именно так итальянцы называют неудобные или неуместные поступки.

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Капучино после 11:00 - почти преступление

В Италии существует негласное правило: капучино стоит пить только утром.

И дело не в том, что официанты хотят обидеть туристов. Просто многие итальянцы убеждены, что молоко затрудняет пищеварение, поэтому молочные напитки не следует употреблять после сытной еды.

Впрочем, если вы все же закажете капучино после обеда - даже к лазанье - вам его принесут. Просто, вероятно, не без закатывания глаз со стороны официанта. "Рейтинг нарушения": 1 из 10.

Не ешьте где попало

Прогулка по площади с кусочком пиццы или мороженым в руках - абсолютно нормальное явление. А вот сесть с панини на Испанской лестнице в Риме, на мосту Риальто в Венеции или даже на ступенях церкви - уже плохая идея.

Во многих популярных туристических местах есть или даже просто сидеть на исторических памятниках запрещено.

В лучшем случае вас попросят уйти, а в худшем - могут оштрафовать местные полицейские.

А если устроить пикник на церковной лестнице, есть шанс получить строгое замечание от какой-нибудь итальянской "нонны". "Рейтинг нарушения": 6 из 10.

Не макайте хлеб в оливковое масло перед ужином

Здесь туристов часто подводят привычки, сформированные итальянскими ресторанами за пределами Италии. В Великобритании и многих других странах посетителям обычно подают хлеб с тарелкой оливкового масла, иногда еще и с бальзамическим уксусом или сыром - как закуску перед основным блюдом.

В самой Италии так почти никогда не делают. И если ресторан все же приносит отдельную тарелку для "макания" хлеба в масло - это, скорее всего, очень туристическое заведение.

Итальянцы обычно оставляют хлеб на конец трапезы, чтобы собрать им остатки соуса с тарелки.

Поэтому не стоит удивляться, если вам откажут в дополнительной тарелке с оливковым маслом. "Рейтинг нарушения": 1 из 10.

Не прикасайтесь к овощам и фруктам на рынке

Какими бы аппетитными ни выглядели помидоры, персики или абрикосы на итальянских рынках, трогать их руками не принято. Даже если вы собираетесь их купить. И тем более - если просто хотите сделать фото. Вместо этого покупатели обычно показывают продавцу, что именно им нужно, и жестами указывают количество. Далее продавец сам упаковывает и взвешивает товар. Поэтому лучше держать руки при себе. "Рейтинг нарушения": 3 из 10.

Несоответствующая одежда в церквях

Хотя сегодня правила уже не такие строгие, как раньше, приходить в итальянские церкви в слишком открытой одежде все еще считается неуважением. И для женщин, и для мужчин это означает: никаких шорт или юбок выше колена; открытых плеч; майок на тонких бретелях; слишком откровенной одежды. Итальянцев не слишком волнует, насколько жарко на улице. Поэтому, если планируете заходить в храмы во время прогулки по городу, лучше взять с собой легкий шарф или другую одежду, которой можно прикрыть плечи. "Рейтинг нарушения": 7 из 10.

Купание в фонтанах - строго запрещено

Почти каждое лето в Италии повторяется одна и та же история: кто-то из туристов решает искупаться в фонтане Треви в Риме или запрыгнуть в Гранд-канал в Венеции, чтобы охладиться. Помимо того, что это считается крайне безвкусным поведением, это еще и незаконно - в Италии запрещено плавать, заходить в воду или даже опускать ноги в общественные фонтаны.

Такие правила существуют для сохранения исторических памятников, защиты общественного здоровья и, как шутят местные, чтобы прохожим не приходилось наблюдать за обнаженными туристами. И наказание за такое нарушение вполне реальное: штрафы начинаются примерно от 450 евро.

Кроме того, нарушителя могут сразу выдворить с территории памятника, из города или даже пожизненно запретить приближаться к определенному историческому объекту. "Рейтинг нарушения": 10 из 10.

Не заказывайте сыр к пасте с морепродуктами

Спагетти с моллюсками, паста с чернилами каракатицы или ризотто с морепродуктами готовятся так, чтобы максимально подчеркнуть вкус рыбы и морских деликатесов. Поэтому посыпать такое блюдо сыром для итальянцев - почти кулинарное преступление. Сыр просто "перекрывает" нежные морские вкусы.

Негласное правило простое: если к пасте подходит тертый сыр, официант сам предложит его к блюду. Поэтому не удивляйтесь, если на просьбу принести пармезан вам вежливо откажут. "Рейтинг нарушения": 2 из 10.

Не наливайте вино "неправильно"

В Италии даже способ наливать вино имеет значение.

Если вы наливаете вино так, что бутылка лежит на ладони открытой руки - то есть ладонью вверх, - многие итальянцы воспримут это как плохой знак и могут даже отказаться от бокала.

Такая манера восходит еще ко временам дворцовых интриг и отравлений, когда подобный жест ассоциировался с предательством или недобрыми намерениями. Сегодня это скорее культурное суеверное правило, но для многих итальянцев оно до сих пор имеет значение. "Рейтинг нарушения": 9 из 10.

Туризм в Италии - что известно

Напомним, Верховный кассационный суд Италии встал на сторону отеля и постановил, что рестораны и отели страны не обязаны подавать гостям бесплатную воду из-под крана, а могут предлагать только бутилированную воду за отдельную плату. Это правило действует даже в том случае, если посетитель готов за нее заплатить. Такое решение суд утвердил после многолетнего спора между туристкой и роскошным отелем в Южном Тироле.

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