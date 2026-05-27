В Италии отель отказался налить клиентке воду из-под крана: какое решение принял суд

В ресторане предлагали только минеральную воду в бутылках по 0,75 литра за 7 евро.

В Италии 5-звездочный отель отказался подать клиентке воду из-под крана, и суд встал на сторону заведения, сообщает Corriere della Alto Adige.

Речь идет о пятизвездочном отеле Sassongher в курортном городке Корвара-ин-Бадия в Доломитовых Альпах. Туристка отдыхала там неделю в период рождественских праздников 2019–2020 годов, потратив на отпуск более 5700 евро за пакет с полупансионом без напитков.

Во время проживания женщина неоднократно просила подавать ей за столом обычную воду из-под крана, однако персонал отказывал. Вместо этого в ресторане предлагали только минеральную воду в бутылках по 0,75 литра за 7 евро.

Туристка решила обратиться в суд. Сначала она подала иск к мировому судье в Риме, затем обжаловала решение в апелляции и в конечном итоге дошла до Верховного кассационного суда. Однако на всех этапах суды вставали на сторону отеля.

В своем иске женщина утверждала, что ей фактически отказали в базовом праве на доступ к питьевой воде. Она подчеркивала, что вода является природным ресурсом и универсальным правом человека, а минимальный доступ к ней должен быть гарантирован каждому.

Кроме того, туристка считала подачу воды из-под крана стандартной частью ресторанного и гостиничного сервиса – так же, как наличие постельного белья, отопления или мыла в ванной комнате.

За моральный ущерб и дополнительные расходы женщина требовала компенсацию в размере около 2700 евро.

Что решил суд

Впрочем, суд окончательно отклонил ее требования. В решении отмечается, что в итальянском законодательстве нет норм, которые бы обязывали рестораны или отели подавать клиентам воду из-под крана.

Судьи подчеркнули: если клиент не хочет покупать бутилированную воду, он может самостоятельно обеспечить себя питьевой водой.

Также суд не усмотрел нарушения условий туристического пакета, поскольку отель выполнил основные обязательства по проживанию и питанию.

Адвокат отеля Sassongher Сильвио Беларди пояснил, что решение Верховного суда фактически закрепило принцип добровольности в этом вопросе.

"Кассационный суд подтвердил: заведение не обязано предоставлять посетителям питьевую воду из-под крана. Если человек хочет – он может самостоятельно воспользоваться ею", – отметил юрист.

По его словам, некоторые рестораны и отели сознательно отказываются от подачи водопроводной воды, чтобы избежать возможных претензий или проблем, связанных с качеством воды из сети.

