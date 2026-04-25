Восемь вещей, которые опытный тревел-эксперт ни за что не сделает при планировании отпуска этим летом

Избежание этих распространенных ошибок поможет туристам разориться.

Сезон отпусков 2026 года из-за последствий войны в Иране столкнулся с новыми вызовами. На фоне того, как поездки огромного количества людей оказались под угрозой, туристы продумывают различные способы, как обезопасить себя и свои деньги.

Опытный тревел-эксперт Кейт Пасола рассказала Which? Travel о восьми вещах, которые она ни за что не сделает, планируя отпуск этим летом.

"В последние несколько месяцев рейсы задерживались или отменялись из-за закрытия воздушного пространства и аэропортов на Ближнем Востоке. Что касается ситуации ближе к дому, внедрение новых биометрических пограничных проверок в Европе также вызвало хаос в ряде стран", – отметила она.

8 ошибок, которых следует избегать при планировании летнего отпуска 2026

1. Бронирование без проверки политики туристической компании в отношении дополнительных сборов. Эксперт предупреждает, что по мере роста цен на авиационное топливо отдых может стать дороже, даже если он уже забронирован. В некоторых случаях туристические компании имеют законное право добавить определенную сумму к стоимости пакетного тура, не предоставляя клиенту права на бесплатную отмену бронирования.

2. Превентивная отмена поездки в случае сбоев. По словам Пасолы, если турист добровольно сам решит отказаться от поездки из-за опасений по поводу срыва рейса, это лишит его права на компенсацию.

"Вместо этого, сохраняйте спокойствие и дождитесь, пока авиакомпания отменит ваш рейс, прежде чем запрашивать возмещение. То же самое относится и к размещению: не отменяйте бронирование. Вместо этого свяжитесь с владельцем или отелем через функцию чата на платформе бронирования или позвоните им", – советует она.

3. Покупка туристической страховки в последний момент. Эксперт предупреждает, что что каждый день, когда вы откладываете покупку туристической страховки на случай отмены поездки, – это еще один день, когда вы рискуете потерять деньги, если что-то пойдет не так. Риск просто не стоит того, особенно учитывая, что страховые полисы редко становятся дешевле ближе к датам поездки.

4. Бронирование жилья без гибкости. "Многие отели и платформы краткосрочной аренды предлагают отмену бронирования с полным или частичным возвратом средств, иногда всего за несколько дней до заезда. Если вы найдете недорогое проживание на надежной платформе, предлагающей подобную гибкость, это может оказаться полезным, если ваша поездка будет сорвана", – советует Песола.

5. Игнорирование туристических налогов. Эксперт напоминает, что многие популярные туристические направления в борьбе с чрезмерным туризмом вводят все новые и новые налоги и сборы. Это могут быть дополнительные налоги за ночлег, сборы за высадку в порту, плата за вход в достопримечательности для нерезидентов и многое другое, что в сумме может добавить к стоимости поездки лишнюю пару сотен евро.

6. Добровольное снятие с рейса в случае овербукинга. По словам Пасолы, в последнее время авиакомпании все чаще пытаются надурить туристов, добровольно соглашаюшихся вылететь более поздним рейсом, если на их самолете не хватает мест, выплачивая меньшие суммы компенсации, чем те, на которые они имели бы право, если бы их сняли с рейса против их воли. Более того, добровольное уступление места означает отказ от права на другую помощь во время ожидания следующего рейса, такую как проживание в отеле, еда, напитки и трансфер.

7. Прибытие в аэропорт менее чем за два часа до вылета. "Этим летом я буду прибывать в аэропорт не позднее чем за два часа до вылета, даже если это короткие рейсы и даже если у меня нет зарегистрированного багажа. Новые биометрические проверки на границе для въезжающих и выезжающих из Шенгенской зоны в настоящее время вызывают хаос в некоторых аэропортах, и трудно предсказать, когда это может затронуть вас. Более того, с закрытиями и ограничениями воздушного пространства, а также угрозой забастовок в аэропортах и ​​авиакомпаниях этим летом, аэропорты могут стать еще более загруженными", – отмечает эксперт.

8. Оплата через неизвестные телефонные звонки, электронные письма и SMS-сообщения. Автор отмечает, что в последнее время стало поступать больше жалоб от туристов, которые становятся жертвами мошенничества после убедительного телефонного звонка, электронного письма или SMS-сообщения, предлагающего им оплатить бронирование отдыха или отеля. Мошенник может убедительно выдавать себя за туристическую компанию, платформу или владельца жилья и заманивать путешественников, требуя предоставить платежные данные или перевести крупные суммы денег для подтверждения или оплаты бронирования.

"Если вы получили электронное письмо с предложением оплаты, помните, что вы всегда можете самостоятельно перейти на веб-сайт компании. Войдите в систему или найдите свое бронирование по номеру ссылки и проверьте самостоятельно, есть ли счет к оплате. Если вам позвонили по поводу бронирования или оплаты поездки, положите трубку, не отвечая (поскольку некоторые мошенники теперь используют программы для имитации голоса). Найдите номер телефона компании в интернете и перезвоните им – любая уважающая себя туристическая компания отнесется с пониманием и с радостью заверит вас в законности звонка и подождет вашего обратного звонка", – добавила она.

Другие советы туристам при планировании отпуско в 2026 году

Как сообщал УНИАН.Туризм, летний сезон отпусков 2026 года оказался под угрозой из-за войны в Иране – возможно, европейцам придется пересматривать свои планы.

Помимо вопросов к безопасности, из-за нехватки авиационного топлива многие авиакомпании уже начинают отменять рейсы, а также повышать цены на авиабилеты. В связи с этим путешественникам важно знать о своих правах на случай срыва рейса.

