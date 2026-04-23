Отпуска огромного количества людей могут оказаться под угрозой: в чём причина

Европейские чиновники предупреждают, что отпуска значительного числа людей могут оказаться под угрозой из-за кризиса с авиационным топливом, пишет Express.

В частности, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Европа сталкивается с "очень серьезным кризисом", ведь дефицит авиатоплива может вызвать масштабные перебои в путешествиях.

Причиной стала война с Ираном и фактическое закрытие Ормузского пролива, из-за чего экспорт нефти с Ближнего Востока резко сократился по сравнению с началом года. В результате запасы авиационного топлива в Европе существенно уменьшились.

"К сожалению, весьма вероятно, что отпуска многих людей пострадают - либо из-за отмены рейсов, либо из-за чрезвычайно дорогих билетов", - отметил Йоргенсен.

Он добавил, что даже максимальные усилия не помогут, если топлива физически не хватает.

Глава Итальянского управления гражданской авиации Пьерлуиджи ди Пальма советует туристам рассмотреть вариант отдыха в пределах собственной страны, поскольку кризис может иметь "разрушительный эффект для пассажиров". По его словам, стоит обратить внимание на локальные направления и открывать для себя внутренний туризм. Тем, кто все же планирует дальние путешествия, он рекомендует оформлять специальную страховку, которая покроет расходы в случае задержек или отмены рейсов.

ЕС уже представил ряд мер, призванных смягчить последствия энергетического кризиса. Среди них - ускорение перехода на возобновляемые источники энергии и стимулирование внедрения экологичных технологий, таких как тепловые насосы и солнечные панели.

Около 75% авиационного топлива Европа получает из Ближнего Востока, поэтому нынешние перебои имеют особенно серьезные последствия. На этом фоне немецкая авиакомпания Lufthansa уже отменила около 20 тысяч ближнемагистральных рейсов до октября.

Между тем Международное энергетическое агентство предупреждает, что запасов авиатоплива в Европе может хватить лишь примерно на шесть недель. Исполнительный директор агентства Фатих Бироль назвал ситуацию "крупнейшим энергетическим кризисом, с которым мы когда-либо сталкивались", подчеркнув глобальные последствия перебоев с поставками нефти, газа и других критически важных ресурсов через Ормузский пролив.

Напомним, Европейская комиссия вводит чрезвычайный пакет мер для предотвращения критической нехватки авиационного и дизельного топлива. План AccelerateEU - ответ на закрытие Ормузского пролива, которое спровоцировало серьезную геополитическую бурю. Документ предусматривает координацию усилий стран-членов по наполнению хранилищ и выпуску нефтяных запасов, чтобы избежать худшего сценария. Как отмечают эксперты, ключом к выживанию экономики является ускоренный переход на собственные источники энергии.

