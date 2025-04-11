Среди прочего туристам назвали лучшее время для посещения этой яркой африканской страны.

Марокко в последние годы активно развивает туристическую индустрию, привлекая все больше иностранных гостей. Однако эта красочная страна в Северной Африки имеет ряд особенностей, о которых туристам стоит узнать до того, как они поедут туда на отдых.

Шесть советов по посещению Марокко

1. Возьмите с собой наличные деньги. Как поясняет опрошенный Daily Express опытный путешественник, во многих местах в Марокко принимают только наличные. Так что туристам стоит заранее заглянуть в банкомат или обменный пункт.

2. Будьте осторожны с такси. Туристов также предупредили о том, что о стоимости поездки нужно договариваться прежде чем садиться в такси – это должно уберечь от завышенной стоимости проезда.

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3. Тщательно продумайте свой маршрут. Марокко – мусульманская страна, а это значит, что пятница считается священным днем. Поэтому туристам стоит относиться с уважением к местным традициям и помнить, что некоторые достопримечательности могут быть закрыты по пятницам.

4. Выбирайте жилье с умом. Турист порекомендовал отказаться от обычных отелей в пользу риада (дом с внутренним двором в старых городах Марокко – ред.), описав это как "одно из лучших впечатлений".

5. Не забывайте о данных. Поскольку роуминг в Марокко может обходиться дорого, тем туристам, для которых важно всегда быть на связи и онлайн, стоит задуматься о покупке eSIM или местной SIM-карты.

6. Выберете лучшее время для поездки. Весна (с марта по май) и осень (с сентября по ноябрь) – идеальное время для посещения, с приятной температурой и меньшим количеством людей, отмечает бывалый турист. Также Марокко можно посещать зимой (с ноября по февраль), что является прекрасным временем для исследования прибрежных и пустынных регионов, но стоит быть готовыми к холодным ночам в горах и Сахаре. Однако в летние месяцы (июнь, июль и август) здесь очень жарко, а поскольку это школьные каникулы, скорее всего, будет больше людей и дороже.

Тем временем, ранее американская путешественница Элли Хаберс, которая успела к 30 годам посетить 64 страны мира, призвала туристов быть осторожными на рынках Марокко, поскольку там легко можно стать жертвой карманников и навязчивого сервиса с вымогательством.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о планах соединить Испанию с Марокко прямым поездом к 2030 году.

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