Блогершу арестовали в аэропорту за негативный отзыв о популярной стране

Гражданка Франции провела отпуск в популярной стране, но вернуться домой уже не смогла.

В Марокко блогершу задержали в аэропорту после публикации видео с критикой страны. Как пишет Express, инфлюенсерша Ясс Наубель французско-алжирского происхождения была задержана 13 июня в аэропорту города Марракеша, когда она собиралась вылететь во Францию.

По данным издания, 30-летняя автор TikTok-канала с 20 000 подписчиков находилась в Марракеше в качестве туристки. Во время поездки она записала и опубликовала видео, в котором выразила недовольство дорожным движением в Марокко.

"Я никогда не видела, чтобы люди так водили. Это чрезвычайно опасно – автомобили, мопеды без шлемов, с детьми на борту, которые внезапно меняют направление движения", – рассказывала женщина в видео.

Видео дня

Сравнивая ситуацию с соседним Алжиром, с которым у Марокко крайне напряженные отношения, блогерша сказала, что "там не так плохо, как здесь".

Кроме того, инфлюенсер обвинила отдельных сотрудников дорожной полиции Марокко в том, что они без надобности останавливают женщин, чтобы получить деньги. Именно эти высказывания, по данным журналистов, могли вызвать особенно жесткую реакцию властей.

Её ролик получил широкое распространение в соцсетях, после чего авторша решила его удалить. Однако было уже поздно.

После появления вирусного видео марокканские правоохранители получили ордер на арест туристки и взяли её под стражу при первой же возможности. Власти пришли к выводу, что опубликованный контент был "клеветническим в отношении марокканских граждан" и содержал оскорбления в адрес сил безопасности страны.

Как сообщили государственные следователи, женщину подозревают в распространении цифрового контента, который считается клеветническим и оскорбительным в отношении граждан, а также подрывающим авторитет государственного учреждения. В настоящее время она остается под стражей, а официальных сообщений о предъявлении обвинений или дате судебного заседания пока нет.

Туристы в неприятностях

Как писал УНИАН, американская туристка получила штраф в Токио за то, что ела мороженое на тротуаре, хотя формального запрета на это в Японии нет. Подобное поведение считается нарушением этикета из-за высокой культуры чистоты и привычки не есть во время ходьбы.

Также мы рассказывали, что в Польше оштрафовали, а затем депортировали из страны украинского блогера. Парень заехал в заповедную зону на автомобиле, чем вызвал международный скандал.

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