Как долго должен длиться отпуск, чтобы забыть о работе: ответ психолога

Многие люди возвращаются из отпуска не менее уставшими, чем были до него. Причина часто заключается не в выборе места отдыха, а в его продолжительности и неспособности полностью отключиться от работы. Психологи объяснили, сколько времени нужно для настоящего восстановления и как научиться отдыхать без чувства вины. Об этом пишет Psychologies.
Специалисты отмечают, что отдых необходим не только для хорошего самочувствия, но и для поддержания психического здоровья и продуктивности.
По их словам, временная пауза помогает восстановить энергию, легче преодолевать трудности, улучшает концентрацию и повышает мотивацию как в работе, так и в личной жизни.
В то же время люди, которые даже в отпуске продолжают думать о рабочих письмах, незавершенных задачах или постоянно проверяют сообщения, рискуют вернуться домой еще более измотанными и приблизиться к профессиональному выгоранию.
Сколько дней нужно для полноценного отдыха
Исследование компании Empreinte Humaine, на которое ссылается журнал Elle, показало, что длинных выходных или нескольких дней отдыха недостаточно.
Профессиональный психолог и президент Empreinte Humaine Кристоф Нгуен объясняет, что оптимальная продолжительность отпуска составляет примерно две недели.
"Люди часто тратят первые несколько дней на то, чтобы освоиться и привыкнуть. Только через неделю они по-настоящему начинают отключаться от работы и ощущать преимущества отдыха. Двухнедельный перерыв позволяет по-настоящему восстановиться, как физически, так и психически", – отметил эксперт.
По его словам, первый и последний дни отпуска обычно уходят на сборы, дорогу и организационные вопросы, поэтому настоящий отдых начинается лишь через несколько дней.
Как перестать думать о работе
Профессиональный тренер Сара Зитуни советует прежде всего убрать все, что напоминает о работе.
"Отдых – это право человека. Если мы не можем сосредоточиться на отдыхе, рабочий компьютер следует убрать в коробку или под кровать. Этот процесс обучения следует начать с избавления от вредных привычек", – пояснила она.
Эксперт также рекомендует на время отпуска выйти из рабочих приложений, таких как Teams или Outlook, и отключить уведомления.
По её словам, с большинством рабочих вопросов можно разобраться после возвращения, а если возникнет действительно срочная ситуация, коллеги найдут другой способ связаться.
Новые впечатления помогают "перезагрузить" мозг
Если даже цифровой детокс не помогает забыть о работе, психологи советуют максимально погрузиться в новые впечатления.
Экскурсии, знакомство с местной культурой, дегустация новых блюд или другие занятия помогают переключить внимание и разорвать круг навязчивых мыслей о рабочих делах.
Специалисты подчеркивают, что полноценный отдых – это не прихоть, а необходимость. Регулярные перерывы помогают предотвратить хронический стресс, который может негативно влиять не только на психическое, но и на физическое здоровье.