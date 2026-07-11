Как долго должен длиться отпуск, чтобы забыть о работе: ответ психолога

По словам специалистов, коротких выходных недостаточно, чтобы мозг полностью отключился от работы. Наибольший эффект дает отпуск продолжительностью около двух недель.

Многие люди возвращаются из отпуска не менее уставшими, чем были до него. Причина часто заключается не в выборе места отдыха, а в его продолжительности и неспособности полностью отключиться от работы. Психологи объяснили, сколько времени нужно для настоящего восстановления и как научиться отдыхать без чувства вины. Об этом пишет Psychologies.

Специалисты отмечают, что отдых необходим не только для хорошего самочувствия, но и для поддержания психического здоровья и продуктивности.

По их словам, временная пауза помогает восстановить энергию, легче преодолевать трудности, улучшает концентрацию и повышает мотивацию как в работе, так и в личной жизни.

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В то же время люди, которые даже в отпуске продолжают думать о рабочих письмах, незавершенных задачах или постоянно проверяют сообщения, рискуют вернуться домой еще более измотанными и приблизиться к профессиональному выгоранию.

Сколько дней нужно для полноценного отдыха

Исследование компании Empreinte Humaine, на которое ссылается журнал Elle, показало, что длинных выходных или нескольких дней отдыха недостаточно.

Профессиональный психолог и президент Empreinte Humaine Кристоф Нгуен объясняет, что оптимальная продолжительность отпуска составляет примерно две недели.

"Люди часто тратят первые несколько дней на то, чтобы освоиться и привыкнуть. Только через неделю они по-настоящему начинают отключаться от работы и ощущать преимущества отдыха. Двухнедельный перерыв позволяет по-настоящему восстановиться, как физически, так и психически", – отметил эксперт.

По его словам, первый и последний дни отпуска обычно уходят на сборы, дорогу и организационные вопросы, поэтому настоящий отдых начинается лишь через несколько дней.

Как перестать думать о работе

Профессиональный тренер Сара Зитуни советует прежде всего убрать все, что напоминает о работе.

"Отдых – это право человека. Если мы не можем сосредоточиться на отдыхе, рабочий компьютер следует убрать в коробку или под кровать. Этот процесс обучения следует начать с избавления от вредных привычек", – пояснила она.

Эксперт также рекомендует на время отпуска выйти из рабочих приложений, таких как Teams или Outlook, и отключить уведомления.

По её словам, с большинством рабочих вопросов можно разобраться после возвращения, а если возникнет действительно срочная ситуация, коллеги найдут другой способ связаться.

Новые впечатления помогают "перезагрузить" мозг

Если даже цифровой детокс не помогает забыть о работе, психологи советуют максимально погрузиться в новые впечатления.

Экскурсии, знакомство с местной культурой, дегустация новых блюд или другие занятия помогают переключить внимание и разорвать круг навязчивых мыслей о рабочих делах.

Специалисты подчеркивают, что полноценный отдых – это не прихоть, а необходимость. Регулярные перерывы помогают предотвратить хронический стресс, который может негативно влиять не только на психическое, но и на физическое здоровье.

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