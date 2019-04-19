Куда поехать на майские праздники по Украине: топ-5 бюджетных решений отдыха (видео)

Майские праздники - прекрасная возможность отдохнуть после затяжной зимы и холодной погоды.

Кроме традиционного отдыха на природе с шашлыками, можно отправиться в мини-отпуск по Украине.

Бюджетные решения майского отдыха

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На фестиваль во Львов

Культурно-туристическая столица готова удивлять гостей на майские праздники. 1 мая стартует гастрономический фестиваль "Львов на тарелке". А уж 3 - 7 мая пройдет фольклорный фестиваль "В кругу друзей".

Тюльпановое море в Кропивницкому

В начале мая Кропивницкий становится тюльпановой столицей Украины. Местный дендропарк радует своих посетителей тысячами сортов тюльпанов, гиацинтов и нарциссов. Если поедите на прогулку, то буйство красок и праздничное настроение вам гарантированы.

Насладиться красотой природы в Умани

Дендропарк "Софиевка" поражает своей красотой. Ручейки, фонтаны, гроты, скульптуры и даже небольшой водопад очаруют вас. 1 мая уже начнет работать один из самых красивых фонтанов - "Жемчужина любви". Организаторы обещают интересные свето-музыкальные шоу на водном экране.

За морским воздухом до Одессы

В мае уже достаточно тепло, поэтому можно смело загорать и даже мочить ножки в море. Также в Одессе много интересной архитектуры, старинных улиц и тематических кафе. Увлекательная прогулка по Дерибасовской не оставит вас без эмоций.

За драйвом до Карпат

Майские выходные - это замечательное время, чтобы поехать в горы и набраться новых впечатлений. Для любителей настоящего драйва предлагают: рафтинг, катание на квадроциклах и внедорожниках. Для более спокойного отдыха можно покататься на велосипедах или посетить местную баню.

Однако, куда бы вы не поехали - пусть каждое ваше путешествие начинается с улыбки!