Цветочный рай: в Стамбуле проходит ежегодный фестиваль тюльпанов (видео)

1 апреля во Стамбуле проходит ежегодный фестиваль тюльпанов.

Чтобы увидеть яркое цветочное шоу, в Турцию приезжают тысячи туристов. В это время Стамбул расцветает сотнями сортов тюльпанов, общее количество которых превышает 13 миллионов. Их предварительно выращивают в Конье и специально для фестиваля переправляют в Стамбул. Причем, цветы выращивают не только специальные службы, а и местные жители. Накануне фестиваля саженцы бесплатно раздают всем желающим.

Основной площадкой праздника традиционно считается парк Эмирган (Emirgan Park). Здесь проходят концерты, выступления, а также выставка скульптур из тюльпанов. Например, в прошлом году здесь развернули огромный тюльпановый ковер, которым могли полюбоваться все желающие.

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Среди других на фестивале можно увидеть редкий вид тюльпанов - османский. «Гордый любимец султанов», как его называют турки, это цветок с тонкими заостренными лепестками и тонкими линиями. Именно его форму повторяет турецкая чаша для чая - армуд.

Тюльпан – национальний символ Турции. Здесь его изображением украшают одежду, оружие, стены мечетей, ковры и посуду.