Весенний отдых: за буйством майских красок - на Хортицу и другие идеи для путешествия на долгие выходные

Куда можно поехать на майские праздники или на Пасху 2019?

Как только в Украину приходит потепление, мы снова загораемся идеями отправиться в поездку на поиски приключений. По-настоящему благоприятной для путешествий весна становится ближе к маю. И очень удачно именно на этот период выпадает Пасха (в 2019 году это 28 апреля), а потом и майские праздники – 1 мая и 8-9 мая. Мы получаем дополнительные выходные, которые с удовольствием готовы потратить на поездки.

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Пасха – это всегда три выходных дня: суббота, воскресенье и понедельник. В данном случае удачно можно совместить религиозную цель путешествия с познавательной и расслабляющей. Подробнее об идеях для пасхальных путешествий читайте в большом материале УНИАН.Туризм.

Ну а майские праздники - это вообще идеальное время для путешествий. К этому времени уже устанавливается теплая погода, а природа вовсю играет яркими красками. Да и темнеть начинает значительно позже, а это значит, что у нас появляется еще больше времени для долгих прогулок. Вариантов же для путешествий на майские праздники целое множество.

Кто-то отправляется заграницу. Благодаря безвизу с ЕС и расширению возможностей лоукостеров на украинском рынке, теперь для нас не составляет особого труда выбраться на три-четыре дня в какой-нибудь из европейских городов. И такие поездки, при правильном подходе, не требуют основательной подготовки и больших финансовых расходов. К примеру, УНИАН.Туризм уже рассказывал, чем можно заняться на уик-энд в польском Гданьске, немецком Нюрнберге, словацкой Братиславе, литовском Вильнюсе и венгерском Будапеште.

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Кто-то отправляется путешествовать по Украине. Традиционно большой популярностью среди украинцев пользуется отдых в Карпатах. Например, в небольших городках Ивано-Франковщины – Яремче, Ворохта, Верховина, о которых УНИАН.Туризм уже писал ранее в большом материале.

Также на майские праздники можно отправиться в романтическое путешествие по Украине – здесь нас ждут старинные замки, соляные пещеры, поющие террасы и многое другое. Или же можно насладиться покоем и поправить здоровье в Трускавце – крупнейшем оздоровительном курорте Украине. Не стоит забывать и о волшебных украинских озерах, для отдыха на которых весна как раз идеально подходит. А если у вас не так много свободного времени или нет желания выбираться куда-то с ночевкой, всегда можно отправиться в спонтанное однодневное путешествие.

Мы же расскажем о еще одном замечательном варианте для весеннего отдыха – путешествии на древний остров Хортица в Запорожье. Такой отдых больше всего подойдет тем, кто хотел бы отдохнуть в окружении живописной природы с национальным колоритом.

Когда лучше всего ехать на Хортицу

Завсегдатаи Хортицы и жители Запорожья в один голос твердят, что лучшее время для посещения острова, если вы хотите полюбоваться природой, надышаться ароматами свежей зелени и неспешно погулять – май-июнь. Именно в это время остров особенно буяет красками – полевые травы и цветы в самом цвету, а листву деревьев еще не успело выжечь летнее солнце. Если же хотите пожить на природе – тогда лучше выбирать разгар лета. В целом же Хортица по-своему прекрасна в любое время года. Единственное, что одеваться нужно теплее, ведь здесь нередко бывают сильные ветра, даже, казалось бы, в самые солнечные дни.

Остров Хортица удобен тем, что туда можно приехать хоть на один день на экскурсию, хоть на уик-энд, хоть на неделю. Впрочем, если хотите обойти Хортицу целиком, да при этом особо никуда не спешить, тогда все же лучше ехать хотя бы на два дня. За это время можно успеть обойти все три части острова и просто побродить вдоль Днепра по обширной территории заповедника в окружении уникальной дикой растительности и животных.

Как добраться до Хортицы

Остров Хортица расположен в довольно крупном городе Запорожье Левобережной Украины, куда для начала нужно еще попасть. Дело в том, что на «горячие» даты билеты туда разлетаются моментально. Например, на пятницу 26 апреля перед Пасхой на поезда Киев – Запорожье осталось уже не так много билетов, и большинство из оставшихся – на дневной экспресс по цене от 422 грн. С билетами на субботу 27 апреля ситуация чуточку лучше - еще есть билеты на ночные поезда (плацкарт – от 165 грн, купе – от 351 грн).

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Учитывая, что «Укрзализныця» открывает продажу билетов на поезда по Украине за 45 суток, о билетах на майские праздники стоит начать беспокоиться со второй половины марта – билеты на 30 апреля в продаже уже с 17 марта, а на 7 мая – с 25 марта соответственно.

Также попасть в Запорожье можно прямым поездом №086Л из Львова, который проходит через Тернополь, Хмельницкий, Винницу и Днепр. Из Одессы в Запорожье ходит поезд №318Ш, который также проходит через Николаев и Херсон. Из Харькова в Запорожье ездит дневной экспресс 797 Д.

Кроме того, в Запорожье можно доехать на автобусе, что не так удобно, особенно если ехать с севера или запада Украины. Например, автобус Киев – Запорожье проводит в дороге около 10-11 часов, а билет при этом стоит в среднем 400-450 грн.

Те, кто хочет попасть в Запорожье быстро и комфортно, также могут воспользоваться самолетом. Впрочем, удовольствие это не из дешевых. Например, билеты на авиарейсы от МАУ Киев-Запорожье на 26 апреля стоят от 2000 грн, на 27 апреля – от 1400 грн, а на 30 апреля – от 1200 грн.

Добираться же до самой Хортицы из центра Запорожья довольно просто – в городе хватает маршруток. Так, от главного железнодорожного вокзала Запорожье-1 до острова Хортица добираться около 14 километров. Лучше всего это сделать на маршрутке номер 55, которая отходит прямо от вокзала. Ехать нужно до остановки «Цимеж», а оттуда пройти пешком еще около километра. Ходит такая маршрутка примерно раз в полчаса, стоимость проезда – 9 грн.

Также можно сначала добраться от вокзала до остановки «Проспект Металлургов» в центре города, например, на маршрутке 62, а оттуда уже на маршрутках 87 или 96 до все того же «Цимежа». В таком случае в общей сложности проезд обойдется примерно в 13 грн с человека. Особенно такой маршрут удобен для тех, кто хочет ехать на Хортицу не сразу, а планирует сначала перекусить или заскочить в отель. Проспект Металлургов – это один из центральных районов города, а потому здесь сконцентрировано довольно большое количество заведений – от Макдональдса до различных кафе-ресторанов, потому с голоду не умрете. Цены в кафе и ресторанах Запорожья ниже киевских, но не сильно.

Где остановиться в Запорожье

Хотя Запорожье город довольно большой – почти 750 тысяч человек – вариантов по размещению там сравнительно немного. Так, если ехать на «пасхальные выходные», то на популярных сервисах по бронированию жилья на 27 апреля по состоянию на середину марта доступны около 100 предложений по размещению. Самый дешевый вариант – от 150 грн/ночь за койко-место в общем номере хостела довольно далеко от центра. Двухместный номер не в самом центре города обойдется в сумму от 250 грн. А вот хороший двухместный номер по типу «апартаменты» будет стоить от 450 грн. Двухместный номер в отеле категории 3 звезды обойдется в сумму от 750 грн. Приблизительно столько же предложений по размещению по тем же ценам доступны на 1 мая и на 8 мая.

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Если же погода позволит (что, конечно, сложно предсказать заранее), можно выбрать романтичный вариант ночевки на природе в непосредственной близости от острова Хортица, точнее, напротив него. Для этих целей здесь на одной территории с клубом «Байдарка» расположен кемпинг «Сагайдачный», где можно круглый год останавливаться в хостеле «Ковчег» - единственном в Запорожье хостеле на воде. Постояльцам хостела, рассчитанного на 18 человек, доступны туалеты, душ, кухня, холодильник, мангал, WiFi, паркинг, зоны отдыха, охрана. Условия здесь довольно спартанские – «Ковчег» состоит из двух этажей с большими спальными залами, где расположены двухэтажные кровати по типу классического многоместного хостела. Стоимость ночевки с человека – около 300 грн/сутки. Впрочем, скромные условия компенсируются потрясающими видами на Днепр.

Здесь же можно заночевать в палаточном городке в зеленой зоне – стоимость одного места для палатки 100 грн/сутки.

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Большие группы также могут снять себе навес со столами и стульями, где можно организовать пикник или корпоративный праздник – до 30 человек за 1500 грн, до 50 человек за 2000 грн.

К слову, благодаря тому, что кемпинг соседствует с клубом активного отдыха «Байдарка», прямо отсюда можно отправиться в организованный эко-тур, взять байдарку или каяк на прокат или поучиться каякингу у профессионалов.

На сам остров Хортица от кемпинга можно попасть, перейдя мост Преображенский, на что уйдет не более 20 минут.

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Если же захотите заночевать на Хортице «дикарем», стоит понимать, что на самом острове и ряде относящихся к комплексу территорий действует специальный заповедный режим, который среди прочего запрещает розжиг костров и установку палаток. Подробнее с правилами пребывания на Хортице можно ознакомиться по ссылке.

А потому, не нарушая закон, остановиться на ночь на Хортице можно только на территории так называемого туристического пляжа на западной части острова. Песчаный пляж длиной почти километр со всех сторон ограничен высокими гранитными скалами, а потому только здесь можно устанавливать палатки и разжигать костры. В то же время сбор дров на острове запрещен, поэтому лучше всего привозить заготовки с собой.

Летом на турпляже собирается большой палаточный лагерь, где вы наверняка сможете найти новых друзей, а наличие большого количества деревьев вокруг дает возможность укрыться от палящего солнца в особо жаркие дни. Также на территории пляжа расположены несколько родников, дающих прохладную воду. Здесь же регулярно проводятся тренировки по скалолазанию с применением специального снаряжения.

Не стоит забывать, что каждый турист на природе должен отвечать за свой мусор сам. А потому будет не лишним прихватить с собой мешки для мусора и вынести накопленное за время отдыха в специально отведенные места. К слову, это будет не лишним как в случае с ночевкой на острове, так и просто отправляясь на прогулку. Справедливости ради, Хортица выглядит одним из немногих заповедников на украинских просторах, где практически нет мусора – то ли его убирают хорошо, то ли народ туда ездит сознательный.

Посещение острова Хортица – цены, время работы, что посмотреть

Вся территория Национального заповедника «Хортица», включая историко-мемориальный комплекс «Скифский Стан», поселение «Протолче», святилища и другие достопримечательности, открыта для посещения бесплатно, круглосуточно и круглогодично. Платным является лишь посещение исторического комплекса «Запорожская Сечь», конных представлений на территории острова Хортица и других частных объектов.

Национальный заповедник «Хортица» - это уникальный природный комплекс, который формировался на протяжении многих тысячелетий, заслуженно включенный в список «Семи чудес Украины». Также это крупнейший остров на Днепре, рассекающий крупнейшую реку Украины на два рукава. Сама Хортица и прилегающие к ней острова считаются геологическим заказником «Днепровские пороги».

Остров Хортица привлекает туристов в первую очередь своим богатым растительным и животным миром. Благодаря обилию солнца, пресной воды и сухого воздуха, флора острова существенно отличается от материковой. Здесь встречаются самые разнообразные природные зоны – от степи с душистыми травами и полевыми цветами до дубовых и хвойных лесов. Всего же на Хортице прорастает до тысячи видов растений, в том числе около 20 эндемиков – сон-трава, василек днепровский и другие.

Также на острове обитают около 30 видов животных, 120 видов птиц и еще около 15 видов пресмыкающихся и земноводных. Среди прочих здесь нередко можно встретить диких фазанов, заведенных в 50-х годах. Особенно часто их можно увидеть в утренние часы, когда на остров только начинают сходиться гости – птицы то и дело снуют от куста к кусту, не особо подпуская к себе посторонних. Особым украшением острова являются яркие птички – золотые щурки, больше похожие на обитателей тропиков, чем украинских просторов.

Делится остров Хортица на три части – Северную, Центральную и Южную. Подробнее со схемой заповедника можно ознакомиться по ссылке.

Северная часть острова Хортица – самая популярная среди туристов. Именно здесь сосредоточено больше всего туристических объектов, которые находятся по соседству с живописными природными ландшафтами - комплекс «Запорожская Сечь» и Музей истории запорожского казачества, включая поляну «Козацьке коло», где проводятся различные казацкие мероприятия и народные праздники. Недалеко отсюда также можно найти так называемые Высокий холм – земляную горку, на которой установлен самый высокий флагшток в Украине.

Стоимость посещения комплекса «Запорожская Сечь», воссоздающего образ казацкой столицы и атмосферу времен казачества, составляет 24 грн для взрослых, 12 грн для школьников, студентов, пенсионеров и людей с инвалидностью, бесплатно – для детей дошкольного возраста и участников боевых действий.

На территории комплекса собраны воедино самые интересные элементы архитектуры, культуры, быта и жизни запорожских казаков, включая большую деревянную церковь посредине. С марта по октябрь комплекс открыт с 09:30 до 16:30 (в субботу и воскресенье - до 18:30), с ноября по февраль - с 09:30 до 16:00, касса работает до 15:00. Подробнее о комплексе «Запорожская Сечь» можно узнать по ссылке.

На площадке ниже комплекса «Запорожская Сечь» проходят выступления «Сечевых казаков», где зрители могут узнать чуточку больше об истории запорожского казачества. Участники шоу среди прочего демонстрируют навыки ведения боя, владения оружием и боевой верховой езды. Выступления проходят в теплое время года в выходные дни в 11:00, 14:00 и 15:30, по будним дням кроме понедельника - в 11:00, 13:00 и 15:00. Лучше предварительно записаться на выступление. Подробнее можно узнать по ссылке. К слову, не стоит путать шоу «Сечевых казаков» с выступлениями конного театра «Запорожские казаки», которые проводятся в другой части острова – речь о них пойдет чуть позже.

Также северная Хортица - самая возвышенная над рекой часть острова, где расположены самые высокие скалы, достигающие нескольких десятков метров в высоту. Это и Скалы Лазни, и Скала Верхняя Голова, и ущелье «Сечевые ворота», и другие.

Здесь же можно встретить уникальную памятку археологии, включающая в себя 12 кромлехов и 6 каменных закладок конца V - начала IV тысячелетия до н.э. Этот культовый комплекс является одним из самых интересных среди святилищ Хортицы.

Еще одна отличительная черта северной Хортицы - обилие лесонасаждений, как хвойных, так и лиственных, что делает прогулки здесь особо приятными.

Северная часть Хортицы наиболее доступна для посещения - здесь проложено больше всего автомобильных дорог, есть остановки общественного транспорта, автомобильные парковки, а для пешеходов и велосипедистов имеется целая сеть живописных грунтовых дорог, пронизывающая леса, степи и опоясывающая береговую линию по кромке острова. По северной части также проходит несколько туристических экскурсионных маршрутов.

Центральная часть острова Хортица – покрытая степью местность, более спокойная и уединенная, чем северная. Здесь проходит всего одна автодорога, тогда как все остальные пути здесь предназначены для пеших и велопрогулок. И тем не менее, благодаря своему расположению между главной автомагистралью и плавневой частью острова, сюда довольно легко попасть на общественном транспорте – именно здесь сосредоточено множество остановок.

В центральной части расположена наивысшая точка острова Хортица, откуда открывается завораживающий вид на город и Днепр. Именно здесь находится пятая курганная группа, на территории которой некоторое время назад был основан настоящий музей под открытым небом - историко-культурный комплекс «Скифский Стан».

На возвышенностях центральной Хортицы можно остановиться передохнуть в уютных беседках в степи или над рекой, исследовать крупнейшую балку острова «Олений Рог» (она же Широкая балка), которая насчитывает аж 23 ответвления, рискнуть пробраться в глубины балки Костина или же найти прохладу на балке Черняховка.

Также в центральной части острова расположена живописная Хортицкая первостепь - один из немногих участков настоящей степи, которой никогда не касался плуг. На участке длиной 2 километра можно встретить самый богатый мир степного разнотравья.

Еще один секрет центральной Хортицы – так называемые Висячие болота. Один из самых необычных и редких видов ландшафтов – растущие прямо на скалистом склоне болотные растения. Если же спуститься к Днепру на этом участке берега, возле воды откроются многочисленные ключи в скалах, из которых медленно сочится вода.

Кроме того, на границе северной и центральной Хортиц начинается дендропарк, состоящий из нескольких аллей и полян. Прогуливаясь по уютному хортицкому дендропарку, можно встретить множество деревьев, кустарников и других растений – как местных, так и экзотических. Главными достопримечательностями дендропарка Хортицы являются можжевеловая роща с необычайно чистым воздухом, Солнечная поляна в самом открытом месте парка, дубовая аллея и Аллея влюбленных из зарослей кустарников спиреи.

Какое-то время парк был заброшен, однако в последние несколько лет его восстановлением начали серьезно заниматься, постепенно дополняя новыми растениями. Тем не менее, кое-что здесь еще напоминает о временах застоя. У самого входа в дендропарк в зарослях можно наткнуться на заброшенное трехэтажное здание. Еще в 2007 году здесь работал крупный институт ЦИМЭЖ, ему же принадлежал целый комплекс в округе. Во времена работы института здание постройки 30-х годов прошлого века выглядело довольно красиво – лепнина, витражи, колонны. Но потом что-то пошло не так, институт прекратил работу, и все здесь забросили-разграбили. Причем еще на фото 2016 года все было не так печально, однако в 2017 году здание пережило пожар, и теперь больше похоже на декорации к фильмам ужасов. Тем не менее, фото здесь получаются атмосферные, хотя внутри ходить все же небезопасно – перекрытия довольно ненадежные.

Южная часть острова Хортица – самая отдаленная от основных дорог и одновременно самая заповедная. В основном это луга, плавневые леса, многочисленные озера, протоки и заливы. Здесь же можно встретить больше всего птиц, зверей и насекомых острова Хортица. Плавни Хортицы являются зоной абсолютной заповедности, а потому здесь запрещено любое вмешательство человека в мир природы, а вокруг царит тишина, которую прерывает лишь пение птиц и шелест листьев вековых деревьев. Да, добираться сюда сложнее, однако здешняя атмосфера уединения и спокойствия того стоит.

Также в самом начале южной Хортицы, чуть дальше «Скифского стана», проходят выступления довольно известного в Запорожье конного театра «Запорожские казаки». Стоимость билетов - 100 грн для взрослых, для студентов и пенсионеров 80 грн, для школьников – 60 грн, для дошкольников, участников боевых действий и людей с инвалидностью бесплатно. С расписанием выступлений лучше ознакомиться заранее. В дни представлений также здесь работает ресторан-музей «Козацька Залога», народные мастера и сувенирные лавки. Когда выступлений нет, при желании на территорию конного театра можно попасть просто погулять за 10 грн с 9 до 18 часов. Кроме того, здесь можно заказать конные прогулки по Хортицы или же взять уроки верховой езды.

Общее впечатление от Запорожья

Индустриальные города Левобережной Украины часто игнорируются туристами. Да, они отличаются от популярных направлений Западной Украины или столицы, но, тем не менее, в них есть что-то особенное.Так и Запорожье оставляет довольно приятные впечатления. Да, здесь нет улочек с разноцветными домиками с красными крышами, а на центральном проспекте преобладают послевоенные монументальные здания. Но если не считать безвкусных вывесок магазинов и рекламных плакатов, являющиеся общей болью большинства украинских городов, выглядит центр Запорожья вполне ухоженно, опрятно и чисто.

А еще в Запорожье много зелени, и не только на острове Хортица. Как и подобает промышленным городам, воздух в которых неизбежно страдает от последствий деятельности многчисленных предприятий, здесь высажены деревья, кусты и цветы везде, где только позволяет место.

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Запорожье и остров Хортица отлично подходит как место, где можно провести уик-энд поближе к природе. Особенно если вам уже надоела столица или западные направления, и хочется чего-то новенького. К тому же, именно в мае остров Хортица, справедливо считающийся одним из «Семи чудес Украины», расцветает свежими красками. Это идеальное место, чтобы насладиться выходными в тишине и спокойствии поближе к первозданной природе. Удачных вам открытий!

Марина Григоренко