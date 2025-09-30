Многие из этих моделей получат HyperOS 2 на базе Android 14 как последнее крупное обновление.

До конца 2025 года десятки смартфонов Xiaomi достигнут конца жизненного цикла (EOL) и перестанут обновляться. Для некоторых из них последним крупным обновлением станет HyperOS 2 на основе Android 14, в то время как владельцам других устройств придется довольствоваться только апдейтами безопасности.

Среди них устройства не только марки Xiaomi, но и суббрендов Redmi и POCO, которые входят в китайскую технологическую корпорацию, сообщает портал XiaomiTime.

Ни одна из этих моделей не получит HyperOS 3:

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13 4G NFC

Redmi Pad SE

Redmi 12 5G

Redmi Note 12R

Редми 12

Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12S

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 NFC 4G

Redmi Note 12 Pro 4G

Редми А2

Redmi A2+

Редми 12С

Redmi Note 12 Pro Speed Edition

Редми Нот 12

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12 Explorer (Discovery)

POCO C71

POCO C75 5G

POCO M6 Plus 5G

POCO C65

POCO M6 Pro 4G

POCO M6 Pro

POCO F5 5G

ПОКО С51

POCO C55

POCO X5 Pro 5G

POCO X5 5G

POCO M5

POCO M5s

POCO X4 GT Pro

POCO X4 GT

ПОКО F4

POCO F4 Pro

POCO M4 5G

POCO F4 GT

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i HyperCharge

Xiaomi 12X

Xiaomi Mi 11 LE

Xiaomi Civi

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi Pad 5 Pro Wi-Fi

Xiaomi Mix 4

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi MIX FOLD

Xiaomi Mi 11

Следующие смартфоны перед прекращением поддержки не получат HyperOS 2:

Redmi Note 11 SE;

Poco M4 5G;

Redmi 10 5G;

Redmi 11 Prime 5G;

Redmi 10C;

Redmi Pad;

Redmi Note 11S;

Redmi Note 11;

Redmi Note 11S 5G;

Redmi Note 11 Pro+ 5G;

Redmi Note 11 Pro 5G;

Poco M4 Pro;

Poco X4 Pro 5G.

После завершения официальной поддержки смартфоны больше не будут получать обновления безопасности и новые функции из последующих версий ПО. Тем не менее их владельцы смогут и дальше пользоваться своими устройствами или при желании установить кастомные прошивки.

Таким образом, для вышеперечисленных моделей Xiaomi, Redmi и POCO наступает конец эпохи. Пользователи могут перейти на новые модели, такие как Xiaomi 17 или Redmi 15 – для них производитель обещают более продолжительную поддержку.

Ранее Xiaomi представила график развертывания HyperOS 3 (Android 16) на смартфонах, часах и других устройствах. До конца 2025 года апдейт должны получить свыше 60 устройств.

