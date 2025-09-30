До конца 2025 года десятки смартфонов Xiaomi достигнут конца жизненного цикла (EOL) и перестанут обновляться. Для некоторых из них последним крупным обновлением станет HyperOS 2 на основе Android 14, в то время как владельцам других устройств придется довольствоваться только апдейтами безопасности.
Среди них устройства не только марки Xiaomi, но и суббрендов Redmi и POCO, которые входят в китайскую технологическую корпорацию, сообщает портал XiaomiTime.
Ни одна из этих моделей не получит HyperOS 3:
- Redmi Note 13 4G
- Redmi Note 13 4G NFC
- Redmi Pad SE
- Redmi 12 5G
- Redmi Note 12R
- Редми 12
- Redmi Note 12R Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 12 4G
- Redmi Note 12 NFC 4G
- Redmi Note 12 Pro 4G
- Редми А2
- Redmi A2+
- Редми 12С
- Redmi Note 12 Pro Speed Edition
- Редми Нот 12
- Redmi Note 12 Pro
- Redmi Note 12 Pro+
- Redmi Note 12 Explorer (Discovery)
- POCO C71
- POCO C75 5G
- POCO M6 Plus 5G
- POCO C65
- POCO M6 Pro 4G
- POCO M6 Pro
- POCO F5 5G
- ПОКО С51
- POCO C55
- POCO X5 Pro 5G
- POCO X5 5G
- POCO M5
- POCO M5s
- POCO X4 GT Pro
- POCO X4 GT
- ПОКО F4
- POCO F4 Pro
- POCO M4 5G
- POCO F4 GT
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 11i
- Xiaomi 11i HyperCharge
- Xiaomi 12X
- Xiaomi Mi 11 LE
- Xiaomi Civi
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi Pad 5
- Xiaomi Pad 5 Pro 5G
- Xiaomi Pad 5 Pro Wi-Fi
- Xiaomi Mix 4
- Xiaomi Mi 11X
- Xiaomi Mi 11X Pro
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi Mi 11 Lite
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi Mi MIX FOLD
- Xiaomi Mi 11
Следующие смартфоны перед прекращением поддержки не получат HyperOS 2:
- Redmi Note 11 SE;
- Poco M4 5G;
- Redmi 10 5G;
- Redmi 11 Prime 5G;
- Redmi 10C;
- Redmi Pad;
- Redmi Note 11S;
- Redmi Note 11;
- Redmi Note 11S 5G;
- Redmi Note 11 Pro+ 5G;
- Redmi Note 11 Pro 5G;
- Poco M4 Pro;
- Poco X4 Pro 5G.
После завершения официальной поддержки смартфоны больше не будут получать обновления безопасности и новые функции из последующих версий ПО. Тем не менее их владельцы смогут и дальше пользоваться своими устройствами или при желании установить кастомные прошивки.
Таким образом, для вышеперечисленных моделей Xiaomi, Redmi и POCO наступает конец эпохи. Пользователи могут перейти на новые модели, такие как Xiaomi 17 или Redmi 15 – для них производитель обещают более продолжительную поддержку.
Ранее Xiaomi представила график развертывания HyperOS 3 (Android 16) на смартфонах, часах и других устройствах. До конца 2025 года апдейт должны получить свыше 60 устройств.