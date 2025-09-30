В ближайшее время Xiaomi прекратит обновления и поддержку этих гаджетов / фото Xiaomi

До конца 2025 года десятки смартфонов Xiaomi достигнут конца жизненного цикла (EOL) и перестанут обновляться. Для некоторых из них последним крупным обновлением станет HyperOS 2 на основе Android 14, в то время как владельцам других устройств придется довольствоваться только апдейтами безопасности.

Среди них устройства не только марки Xiaomi, но и суббрендов Redmi и POCO, которые входят в китайскую технологическую корпорацию, сообщает портал XiaomiTime.

Ни одна из этих моделей не получит HyperOS 3:

  • Redmi Note 13 4G
  • Redmi Note 13 4G NFC
  • Redmi Pad SE
  • Redmi 12 5G
  • Redmi Note 12R
  • Редми 12
  • Redmi Note 12R Pro
  • Redmi Note 12 Turbo
  • Redmi Note 12S
  • Redmi Note 12 4G
  • Redmi Note 12 NFC 4G
  • Redmi Note 12 Pro 4G
  • Редми А2
  • Redmi A2+
  • Редми 12С
  • Redmi Note 12 Pro Speed Edition
  • Редми Нот 12
  • Redmi Note 12 Pro
  • Redmi Note 12 Pro+
  • Redmi Note 12 Explorer (Discovery)
  • POCO C71
  • POCO C75 5G
  • POCO M6 Plus 5G
  • POCO C65
  • POCO M6 Pro 4G
  • POCO M6 Pro
  • POCO F5 5G
  • ПОКО С51
  • POCO C55
  • POCO X5 Pro 5G
  • POCO X5 5G
  • POCO M5
  • POCO M5s
  • POCO X4 GT Pro
  • POCO X4 GT
  • ПОКО F4
  • POCO F4 Pro
  • POCO M4 5G
  • POCO F4 GT
  • Xiaomi 12 Lite
  • Xiaomi 11i
  • Xiaomi 11i HyperCharge
  • Xiaomi 12X
  • Xiaomi Mi 11 LE
  • Xiaomi Civi
  • Xiaomi 11T
  • Xiaomi 11T Pro
  • Xiaomi 11 Lite 5G NE
  • Xiaomi Pad 5
  • Xiaomi Pad 5 Pro 5G
  • Xiaomi Pad 5 Pro Wi-Fi
  • Xiaomi Mix 4
  • Xiaomi Mi 11X
  • Xiaomi Mi 11X Pro
  • Xiaomi Mi 11i
  • Xiaomi Mi 11 Pro
  • Xiaomi Mi 11 Lite
  • Xiaomi Mi 11 Ultra
  • Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  • Xiaomi Mi MIX FOLD
  • Xiaomi Mi 11

Следующие смартфоны перед прекращением поддержки не получат HyperOS 2:

  • Redmi Note 11 SE;
  • Poco M4 5G;
  • Redmi 10 5G;
  • Redmi 11 Prime 5G;
  • Redmi 10C;
  • Redmi Pad;
  • Redmi Note 11S;
  • Redmi Note 11;
  • Redmi Note 11S 5G;
  • Redmi Note 11 Pro+ 5G;
  • Redmi Note 11 Pro 5G;
  • Poco M4 Pro;
  • Poco X4 Pro 5G.

После завершения официальной поддержки смартфоны больше не будут получать обновления безопасности и новые функции из последующих версий ПО. Тем не менее их владельцы смогут и дальше пользоваться своими устройствами или при желании установить кастомные прошивки.

Таким образом, для вышеперечисленных моделей Xiaomi, Redmi и POCO наступает конец эпохи. Пользователи могут перейти на новые модели, такие как Xiaomi 17 или Redmi 15 – для них производитель обещают более продолжительную поддержку.

Ранее Xiaomi представила график развертывания HyperOS 3 (Android 16) на смартфонах, часах и других устройствах. До конца 2025 года апдейт должны получить свыше 60 устройств.

