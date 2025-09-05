До полной остановки обновлений осталось несколько недель.

В этом месяце завершается поддержка шести устройств Xiaomi, Redmi и Poco. Они больше не будут получать обновления операционной системы (ОС) и патчи безопасности, а также перестанут ремонтироваться в официальных сервисных центрах компании,

Уже 6 сентября, статус устаревшего официально получит Poco M5, пишет Gizmochina. Этот бюджетный телефон был выпущен из коробки с Android 12 и фирменной оболочкой MIUI 13. Позднее модель получила обновление до HyperOS на базе Android 14.

Для остальных моделей из списка последнее обновление безопасности выйдет 23 сентября – на этом поддержка смартфонов компанией будет завершена. Полный список выглядит так:

Видео дня

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi A1

Redmi A1+

Poco M5.

Эти устройства продолжат работать в обычном режиме, однако уже без новых функций и возможностей будущих операционок HyperOS. Кроме того, со временем они станут менее защищенными, поэтому эксперты советуют переходить на современные модели, регулярно получающие обновления безопасности.

Xiaomi уже подтвердила, что в конце этого месяца начнется развертывание HyperOS 3 (Android 16), в которой появится одна из главных фишек Айфонов – "динамический остров" Super Island. На данный момент известно, что HyperOS 3 будет развернута на более 100 устройствах.

Ранее специалисты собрали 14 смартфонов Xiaomi, которые получат четыре крупных обновления Android. Таким образом они не потеряют актуальности вплоть до 2028 года, когда выйдет Android 18.

Вас также могут заинтересовать новости: