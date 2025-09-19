График развертывания HyperOS 3 на смартфонах, часах и других устройствах / фото Xiaomi

Компания Xiaomi представила подробную дорожную карту развертывания новой системы HyperOS 3 (Android 16), анонсированной в конце августа.

Первыми новую OC получат смартфоны Xiaomi 17, планшеты Pad 7 и другие новинки, которые покажут на презентации в конце сентября. Все они будут работать на HyperOS 3 из коробки.

Вышедшие ранее гаджеты начнут получать обновление в следующем месяце. До 15 октября апдейт должны получить владельцы:

Видео дня
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15S Pro
  • Xiaomi 15 Pro
  • Xiaomi 15
  • Redmi K80 Pro
  • Redmi K80 Supreme Edition

Следом до 31 октября включительно должны обновиться:

  • Xiaomi MIX Flip 2
  • Xiaomi Civi 5 Pro
  • Xiaomi Pad 7 Ultra
  • Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 7
  • Redmi K80
  • Redmi Turbo 4 Pro
  • Redmi Turbo 4
  • Redmi K Pad
  • Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 Series
  • Xiaomi TV S Pro Mini LED Series
  • Xiaomi TV S Mini LED 2025 Series
  • Xiaomi Watch S4 Sport
  • Xiaomi Watch S4
  • Xiaomi Watch S4 eSIM
  • Xiaomi Watch S4 eSIM (15th Anniversary Edition)
  • Xiaomi Watch S4 41mm

В ноябре обновление выйдет для следующих устройств: 

  • Xiaomi 14 Ultra;
  • Xiaomi 14 Pro;
  • Xiaomi 14;
  • Xiaomi MIX Fold 4;
  • Xiaomi MIX Flip;
  • Xiaomi Civi 4 Pro;
  • Xiaomi Pad 6S Pro;
  • REDMI K70 Pro;
  • REDMI K70;
  • REDMI K70E;
  • REDMI Pad 2;
  • REDMI TV X 2025;
  • REDMI G Pro 27U;
  • Xiaomi Smart Band 10.

В декабре 2025 года апдейт будет доступен для:

  • Xiaomi MIX Fold 3
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi Pad 6 Pro
  • Xiaomi Pad 6 Max 14
  • Redmi K60 Pro
  • Redmi K60 Supreme Edition
  • Redmi K60
  • Redmi Turbo 3
  • Redmi Note 15 Pro+
  • Redmi Note 15 Pro
  • Redmi Note 15
  • Redmi Note 14 Pro+
  • Redmi Note 14 Pro
  • Redmi Note 14 5G
  • Redmi Note 13 Pro+
  • Redmi Note 13 Pro
  • Redmi Note 13R Pro
  • Redmi Note 13 5G
  • Redmi Note 13R
  • Redmi Watch 5
  • Redmi Watch 5 eSIM
  • Xiaomi Smart Band 9 Pro
  • Xiaomi Smart Band 9

Устройства, которые начнут получать обновление в январе 2026 года: 

  • Xiaomi MIX Fold 2
  • Xiaomi 12S Ultra
  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi 12S
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi Civi 3
  • Xiaomi Civi 2
  • Redmi K50 Supreme Edition
  • Redmi Note 15R
  • Redmi Pad Pro 5G
  • Redmi Pad Pro
  • Redmi Note 12 Turbo
  • Redmi Note 12T Pro
  • Redmi 14C
  • Redmi 14R 5G
  • Xiaomi TV S Mini LED Series
  • Redmi TV MAX 2025 Series
  • Redmi Smart TV A Pro Series
  • Redmi Smart TV A 2025 Series

Важно отметить, что указанный график выпуска HyperOS 3 актуален только для китайского рынка. Мировое распространение, как правило, начинается спустя месяц после китайского.

Напомним, HyperOS 3 принесет переработанный интерфейс, вдохновленный iOS 26, улучшенную производительность, новые функции на базе искусственного интеллекта, а также одну из главных фишек Айфонов – "динамический остров" Super Island.

Также известно, что некоторые модели Xiaomi получат прошивку HyperOS 3 на базе старой Android 15. В течение какого-то времени они продолжат получать обновления безопасности, однако останутся без новых функций.

Вас также могут заинтересовать новости: