Компания Xiaomi представила подробную дорожную карту развертывания новой системы HyperOS 3 (Android 16), анонсированной в конце августа.
Первыми новую OC получат смартфоны Xiaomi 17, планшеты Pad 7 и другие новинки, которые покажут на презентации в конце сентября. Все они будут работать на HyperOS 3 из коробки.
Вышедшие ранее гаджеты начнут получать обновление в следующем месяце. До 15 октября апдейт должны получить владельцы:
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Supreme Edition
Следом до 31 октября включительно должны обновиться:
- Xiaomi MIX Flip 2
- Xiaomi Civi 5 Pro
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Redmi K80
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi Turbo 4
- Redmi K Pad
- Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 Series
- Xiaomi TV S Pro Mini LED Series
- Xiaomi TV S Mini LED 2025 Series
- Xiaomi Watch S4 Sport
- Xiaomi Watch S4
- Xiaomi Watch S4 eSIM
- Xiaomi Watch S4 eSIM (15th Anniversary Edition)
- Xiaomi Watch S4 41mm
В ноябре обновление выйдет для следующих устройств:
- Xiaomi 14 Ultra;
- Xiaomi 14 Pro;
- Xiaomi 14;
- Xiaomi MIX Fold 4;
- Xiaomi MIX Flip;
- Xiaomi Civi 4 Pro;
- Xiaomi Pad 6S Pro;
- REDMI K70 Pro;
- REDMI K70;
- REDMI K70E;
- REDMI Pad 2;
- REDMI TV X 2025;
- REDMI G Pro 27U;
- Xiaomi Smart Band 10.
В декабре 2025 года апдейт будет доступен для:
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Supreme Edition
- Redmi K60
- Redmi Turbo 3
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 5G
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R
- Redmi Watch 5
- Redmi Watch 5 eSIM
- Xiaomi Smart Band 9 Pro
- Xiaomi Smart Band 9
Устройства, которые начнут получать обновление в январе 2026 года:
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Civi 2
- Redmi K50 Supreme Edition
- Redmi Note 15R
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi 14C
- Redmi 14R 5G
- Xiaomi TV S Mini LED Series
- Redmi TV MAX 2025 Series
- Redmi Smart TV A Pro Series
- Redmi Smart TV A 2025 Series
Важно отметить, что указанный график выпуска HyperOS 3 актуален только для китайского рынка. Мировое распространение, как правило, начинается спустя месяц после китайского.
Напомним, HyperOS 3 принесет переработанный интерфейс, вдохновленный iOS 26, улучшенную производительность, новые функции на базе искусственного интеллекта, а также одну из главных фишек Айфонов – "динамический остров" Super Island.
Также известно, что некоторые модели Xiaomi получат прошивку HyperOS 3 на базе старой Android 15. В течение какого-то времени они продолжат получать обновления безопасности, однако останутся без новых функций.