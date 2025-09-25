Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max получили топовый чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 и стали "самыми мощными смартфонами в истории".

25 сентября прошла презентация новых флагманских смартфонов Xiaomi. Компания решила пропустить цифру в названии своих флагманов и вместо Xiaomi 16 представила сразу трио Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max.

Смартфоны стали первыми в мире на базе новейшего чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 5, анонсированного буквально сегодня. Он мощнее предшественника на 20% и на 35% энергоэффективнее, а в бенчмарке AnTuTu набирает более 4 млн очков.

Базовый Xiaomi 17 получил 6.3-дюймовый OLED-экран на 120 Гц, до 16/512 ГБ памяти, батарею емкостью 7000 мАч с зарядкой 100 Вт и может похвастаться продвинутой 3D-системой охлаждения и сверхтонкой рамкой дисплея – всего 1,18 мм. Камеры: основная Light Hunter 950, 1/1,31" на 50 Мп + 50 Мп (ширик) + 50 Мп (телевик, 5х зум). Фронтальная камера также получила сенсор на 50 мегапикселей.

У Xiaomi 17 Pro матрица тоже 6.3 дюйма, но батарея меньше – 6300 мАч. Зато круче 10х зум без потерь, а основной сенсор Light Hunter 950L имеет 16,5 ступени экспозиции, что значительно расширяет динамический диапазон.

Самый большой Xiaomi 17 Pro Max отличается от Pro диагональю 6.9 дюйма и рекордной по меркам производителя батареей 7500 мАч. Камеры и там, и там одинаковые.

Главной особенностью Pro-моделей стал экран на задней панели, на который можно делать селфи, выводить уведомления, циферблат часов, управлять музыкой и другое. Похожая фишка была в Xiaomi Mi 11 Ultra.

Также все три смартфона предлагают подэкранный сканер отпечатков пальцев, NFC-модуль, динамики с Dolby Atmos и мощную влагозащиту IP68. Из коробки они работают на HyperOS 3 с Android 16.

Цена Xiaomi 17 стартует от 4499 юаней (~26 000 грн) за базовую версию 12+256 ГБ. Xiaomi 17 Pro оценили в 4999 юаней (~29 000 грн), а самый большой Xiaomi 17 Pro Max стартует с 5999 юаней (~35 000 грн). Pro-модели также имеют версию с 1 ТБ памяти.

Пока что устройства представлены для Китая, а глобальные версии выйдут в начале 2026 года – вместе с Xiaomi 17 Ultra.

