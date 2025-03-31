Синий 'экран смерти' Windows больше не синий – Microsoft меняет пугающий элемент

Помимо смены цвета, в новой версии интерфейса также пропадет грустный смайлик и QR-код.

Microsoft решила отказаться от привычного синего "экрана смерти" в Windows, заменив его на "более спокойный" зеленый. Об этом компания пишет в анонсе сборки Windows 11 Insider Preview 26120.3653 в своём блоге.

Помимо смены цвета, в новой версии интерфейса также пропадет смайлик ":(" и QR-код со ссылкой на возможные исправления проблемы. Теперь останется только рекомендация сделать перезапуск.

"Мы представляем новый, более оптимизированный пользовательский интерфейс для неожиданных перезапусков, который лучше соответствует принципам дизайна Windows 11 и поддерживает нашу цель – как можно быстрее вернуть пользователей к продуктивной работе", – пишет Microsoft.

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Нововведение пока доступно только бета-тестерам программы Windows Insider. Для остальных пользователей зеленый "экран смерти" выйдет до конца года, после завершения тестов и стабильного внедрения в систему.

Напомним, в феврале этого года доля Windows 11 среди компьютеров под управлением ОС от Microsoft достигла нового исторического максимума в 38%. Фактически, теперь каждый третий компьютер под управлением Windows использует W11.

Как отмечают эксперты, в некоторых странах, например, Великобритании, Windows 11 уже популярнее, чем Windows 10. В Украине же – наоборот: на самую новую ОС пересело лишь 26% юзеров.

Увеличение доли Windows 11 связано со скорым завершением бесплатной поддержки Windows 10 – она закончится в октябре 2025 года с возможностью получения платных обновлений до октября 2026 года. Купить такую поддержку можно будет лишь на один год за 30 долларов без возможности дальнейшего продления.

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