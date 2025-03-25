Вероятно, из-за проблем с совместимостью ПО, вызванных Snapdragon X Elite.

Крупнейший в мире маркетплейс Amazon пометил ноутбук Microsoft Surface Laptop 7 флагом "Часто возвращаемый товар". Это означает, что устройство возвращают обратно в магазин чаще обычного, обратили внимание в Windows Central.

По какой причине – не уточняется, но одним из вероятных факторов называется использование в ноутбуке платформы Qualcomm Snapdragon X, которая опирается на архитектуру на базе Arm вместо традиционных процессоров x86 от Intel и AMD.

Хотя чипсеты Arm обеспечивают лучшую энергоэффективность и время автономной работы, некоторые игры и приложения для Windows все еще толком не оптимизированы под него.

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К тому же Microsoft предлагает версию Surface Laptop 7 с процессором Intel, что может побуждать покупателей возвращать ранее купленные устройства на базе Snapdragon X в пользу модели с более привычным чипом. У других моделей Surface такой желтой отметки на Amazon нет, пишет Windows Central.

По данным исследовательской компании Canalys, мобильные ПК на основе Snapdragon X занимают менее 1,5% доли рынка от общего числа девайсов с ОС Windows. В 3-м квартале 2024 года Qualcomm продала около 720 000 устройств Snapdragon X, что составляет всего 0,8% от всех проданных ПК.

В прошлом году Microsoft анонсировала новый бренд Copilot Plus – так будут называть ноутбуки с интегрированной поддержкой ИИ. Первыми устройствами серии оказались две модели Surface Laptop на базе Qualcomm Snapdragon X Elite, которые стали прямыми конкурентами MacBook Air.

А ранее в этом месяце компания Xiaomi выпустила один из лучших ноутбуков по соотношению цены и качества. У него металлический корпус, 16/512 ГБ в базе и аккумулятор на целый день работы, а стоит он в два раза дешевле MacBook Air.

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