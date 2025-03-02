Эра Windows 10 подходит к концу: Windows 11 становится все более 'народной' ОС

Каждый третий компьютер под управлением Windows использует Windows 11.

Аналитическое агентство StatCounter обнародовало данные о доле рынка операционных систем по состоянию на февраль 2025 года. Доля Windows 11 среди компьютеров под управлением ОС от Microsoft достигла нового исторического максимума в 38%.

На текущий момент версии Windows имеют следующее распределение:

Windows 10 — 58.83%

Windows 11 — 38%

Windows 7 — 2.3%

Windows 8.1 — 0.31%

Windows XP — 0.29%

Для сравнения, распространение Windows в Украине:

Windows 10 — 69.8%

Windows 11 — 26%

Windows 7 — 3.37%

Windows 8.1 — 0.48%

Windows XP — 0.28%

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Как отмечают аналитики, в некоторых странах, например, Великобритании, Windows 11 уже стала популярнее, чем Windows 10. Активно переходят на новейшую операционую систему и геймеры по всему миру – Windows 11 закрепилась как самая популярная ОС в Steam.

Увеличение доли Windows 11 связано со скорым завершением бесплатной поддержки Windows 10 – она закончится в октябре 2025 года с возможностью получения платных обновлений до октября 2026 года. Купить такую поддержку можно будет лишь на один год за 30 долларов без возможности дальнейшего продления.

Меж тем журналисты отмечают, что с осенним обновлением 24H2 Windows 11 по своей сути превратилась в Windows 12. Microsoft изменила свою бизнес-модель, и вместо трехлетнего цикла разработки Windows отдала приоритет концепции "Windows как сервис", спрятав за крупным обновлением новую операционную систему.

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