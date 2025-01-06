На дворе 2025 год, и Microsoft начинает год, напоминая всем, что поддержка Windows 10 заканчивается уже в этом году. "Смерть" самой популярной операционки назначена на 25 октября.

После этой даты пользователи столкнутся с выбором: перейти на Windows 11, продолжить пользоваться старой ОС на свой страх и риск либо приобрести платную поддержку ESU. Но и здесь есть нюанс: купить такую поддержку можно будет лишь на один год.

В связи с этим Microsoft призывает пользователей как можно скорее перейти на новую ОС и говорит, что 2025 год станет "годом обновления ПК до Windows 11". В компании нескромно заявляют, что переход на Windows 11 в 2025 будет важнее, чем покупка нового телевизора или смартфона, пишет The Verge.

Microsoft была вынуждена отложить выпуск прорывной ИИ-функции Recall, которая запоминает все действия пользователя. Директор по маркетингу для потребителей Microsoft Юсуф Мехди говорит, что передовые инновации в области ИИ будут реализованы именно на базе Windows 11.

Microsoft еще весной 2023 года объявила о завершении выпуска контентных обновлений для Windows 10. Несмотря на это, десятка, полтора два года спустя, остается самой популярной системой и в 2025-ом установлена на 62% ПК по всему миру. Причем за последние месяцы доля 10-ки даже выросла на пару процентов.

Microsoft постоянно совершенствует Windows 11, делая ее более привлекательной для обычных пользователей и корпоративных клиентов. В конце декабря 2024 года компания таки разрешила устанавливать новую ОС на несовместимые ПК. А ранее в сентябре W11 стала самой популярной ОС в Steam.

Меж тем журналисты отмечают, что с осенним обновлением 24H2 Windows 11 по своей сути превратилась в Windows 12. Microsoft изменила свою бизнес-модель, и вместо трехлетнего цикла разработки Windows отдала приоритет концепции "Windows как сервис", спрятав за крупным обновлением новую операционную систему.

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